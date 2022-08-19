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الفلبين: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس جدري القرود
الفلبين: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس جدري القرود
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس جدري القرود في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 حالات. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T23:39+0000
2022-08-19T23:39+0000
جدري القردة
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وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحالتين الجديدتين تبلغان من العمر 34 و29 عاما ولديهما تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود.ومن جانبها، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير، إنه جار تعقب المخالطين لحالتي الإصابة بالفيروس.وقد تم تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في 92 دولة حتى الآن، هذا العام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.يشار إلى أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10 في المئة والأخرى لوفاة نحو 1 في المئة من المصابين.
https://sputnikarabic.ae/20220816/أطباء-يحذرون-جدري-القردة-قد-ينتقل-من-الإنسان-للحيوانات-الأليفة---1066498471.html
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جدري القردة
جدري القردة

الفلبين: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس جدري القرود

23:39 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس جدري القرود في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 حالات.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحالتين الجديدتين تبلغان من العمر 34 و29 عاما ولديهما تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود.
ومن جانبها، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير، إنه جار تعقب المخالطين لحالتي الإصابة بالفيروس.
وكانت الفلبين قد أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 29 يوليو/تموز الماضي.
وقد تم تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في 92 دولة حتى الآن، هذا العام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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يشار إلى أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10 في المئة والأخرى لوفاة نحو 1 في المئة من المصابين.
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