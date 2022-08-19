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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220819/القرم-لا-بد-من-ارتداد-السلاح-الأمريكي-إلى-نحور-مستخدميه-1066604530.html
القرم... لا بد من ارتداد السلاح الأمريكي إلى نحور مستخدميه
القرم... لا بد من ارتداد السلاح الأمريكي إلى نحور مستخدميه
أكد مستشار السلطة المحلية ضرورة ارتداد أي عدوان على شبه جزيرة القرم إلى نحر المعتدي. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T06:14+0000
2022-08-19T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أوليغ كروتشكوف، مستشار رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، تعقيبا على خبر صحفي ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تواصل إمدادات أسلحتها للسلطة الأوكرانية في كييف سمحت لكييف بمهاجمة شبه جزيرة القرم بالأسلحة الأمريكية: "لا داعي للإسراع بتقديم أي استنتاج بشأن هذا الخبر، فعندما يحين الوقت لتقديم الاستنتاج سنرى كيف أن المسلحين الأوكرانيين يهربون من المزيد من المناطق التي يحررها الجيش الروسي بدلا من مهاجمة القرم".وأكد أنه لا بد وأن ترتد مخططاتهم العدوانية إلى نحورهم .
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القرم... لا بد من ارتداد السلاح الأمريكي إلى نحور مستخدميه

06:14 GMT 19.08.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиковمنتجع يابطا في شبه جزيرة القرم
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أكد مستشار السلطة المحلية ضرورة ارتداد أي عدوان على شبه جزيرة القرم إلى نحر المعتدي.
وقال أوليغ كروتشكوف، مستشار رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، تعقيبا على خبر صحفي ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تواصل إمدادات أسلحتها للسلطة الأوكرانية في كييف سمحت لكييف بمهاجمة شبه جزيرة القرم بالأسلحة الأمريكية: "لا داعي للإسراع بتقديم أي استنتاج بشأن هذا الخبر، فعندما يحين الوقت لتقديم الاستنتاج سنرى كيف أن المسلحين الأوكرانيين يهربون من المزيد من المناطق التي يحررها الجيش الروسي بدلا من مهاجمة القرم".
وأكد أنه لا بد وأن ترتد مخططاتهم العدوانية إلى نحورهم .
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
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