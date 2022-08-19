https://sputnikarabic.ae/20220819/القرم-لا-بد-من-ارتداد-السلاح-الأمريكي-إلى-نحور-مستخدميه-1066604530.html
القرم... لا بد من ارتداد السلاح الأمريكي إلى نحور مستخدميه
القرم... لا بد من ارتداد السلاح الأمريكي إلى نحور مستخدميه
أكد مستشار السلطة المحلية ضرورة ارتداد أي عدوان على شبه جزيرة القرم إلى نحر المعتدي. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T06:14+0000
2022-08-19T06:14+0000
2022-08-19T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063198496_0:82:3079:1813_1920x0_80_0_0_bb587598aa4adc642cf7e53fefa22a49.jpg
وقال أوليغ كروتشكوف، مستشار رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، تعقيبا على خبر صحفي ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تواصل إمدادات أسلحتها للسلطة الأوكرانية في كييف سمحت لكييف بمهاجمة شبه جزيرة القرم بالأسلحة الأمريكية: "لا داعي للإسراع بتقديم أي استنتاج بشأن هذا الخبر، فعندما يحين الوقت لتقديم الاستنتاج سنرى كيف أن المسلحين الأوكرانيين يهربون من المزيد من المناطق التي يحررها الجيش الروسي بدلا من مهاجمة القرم".وأكد أنه لا بد وأن ترتد مخططاتهم العدوانية إلى نحورهم .
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063198496_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a1d3f4af411a4622799552f1f9b607d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القرم... لا بد من ارتداد السلاح الأمريكي إلى نحور مستخدميه
تابعنا عبر
أكد مستشار السلطة المحلية ضرورة ارتداد أي عدوان على شبه جزيرة القرم إلى نحر المعتدي.
وقال
أوليغ كروتشكوف، مستشار رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، تعقيبا على خبر صحفي ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تواصل إمدادات أسلحتها للسلطة الأوكرانية في كييف سمحت لكييف بمهاجمة شبه جزيرة القرم بالأسلحة الأمريكية: "لا داعي للإسراع بتقديم أي استنتاج بشأن هذا الخبر، فعندما يحين الوقت لتقديم الاستنتاج سنرى كيف أن المسلحين الأوكرانيين يهربون من المزيد من المناطق التي يحررها الجيش الروسي بدلا من مهاجمة القرم".
وأكد أنه لا بد وأن ترتد مخططاتهم العدوانية إلى نحورهم .