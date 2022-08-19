https://sputnikarabic.ae/20220819/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تحاول-قصف-ميليتوبول-في-مقاطعة-زابوروجيه-وسماع-4-انفجارات-1066642179.html
القوات المسلحة الأوكرانية تحاول قصف ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه وسماع 4 انفجارات
القوات المسلحة الأوكرانية تحاول قصف ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه وسماع 4 انفجارات
حاولت القوات الأوكرانية ضرب ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ليل الجمعة/السبت، وسمع دوي أربعة انفجارات في المنطقة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T22:26+0000
2022-08-19T22:26+0000
2022-08-19T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه بعد منتصف ليل الجمعة، حاولت القوات الأوكرانية ضرب ميليتوبول.وأشار إلى سماع دوي أربعة انفجارات كما شوهدت صواريخ الدفاع الجوي في السماء تعترض الهجوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات المسلحة الأوكرانية تحاول قصف ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه وسماع 4 انفجارات
22:26 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 22:29 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
حاولت القوات الأوكرانية ضرب ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ليل الجمعة/السبت، وسمع دوي أربعة انفجارات في المنطقة.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه بعد منتصف ليل الجمعة، حاولت القوات الأوكرانية ضرب ميليتوبول
.
وأشار إلى سماع دوي أربعة انفجارات كما شوهدت صواريخ الدفاع الجوي في السماء تعترض الهجوم.