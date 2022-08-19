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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220819/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تحاول-قصف-ميليتوبول-في-مقاطعة-زابوروجيه-وسماع-4-انفجارات-1066642179.html
القوات المسلحة الأوكرانية تحاول قصف ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه وسماع 4 انفجارات
القوات المسلحة الأوكرانية تحاول قصف ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه وسماع 4 انفجارات
حاولت القوات الأوكرانية ضرب ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ليل الجمعة/السبت، وسمع دوي أربعة انفجارات في المنطقة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T22:26+0000
2022-08-19T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه بعد منتصف ليل الجمعة، حاولت القوات الأوكرانية ضرب ميليتوبول.وأشار إلى سماع دوي أربعة انفجارات كما شوهدت صواريخ الدفاع الجوي في السماء تعترض الهجوم.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الأوكرانية تحاول قصف ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه وسماع 4 انفجارات

22:26 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 22:29 GMT 19.08.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمدينة ميليتوبول التابعة لمقاطعة زابوروجيه
مدينة ميليتوبول التابعة لمقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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حاولت القوات الأوكرانية ضرب ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، ليل الجمعة/السبت، وسمع دوي أربعة انفجارات في المنطقة.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه بعد منتصف ليل الجمعة، حاولت القوات الأوكرانية ضرب ميليتوبول.
وأشار إلى سماع دوي أربعة انفجارات كما شوهدت صواريخ الدفاع الجوي في السماء تعترض الهجوم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:50 GMT
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