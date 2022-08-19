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https://sputnikarabic.ae/20220819/الموت-يغيب-الفنان-السوري-بسام-لطفي-ونجله-يكشف-كواليس-يوم-وفاته-1066640251.html
الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي... ونجله يكشف كواليس يوم وفاته
الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي... ونجله يكشف كواليس يوم وفاته
توفي الفنان السوري من أصول فلسطينية، بسام لطفي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما.‏ 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T21:03+0000
2022-08-19T21:03+0000
مجتمع
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وكتبت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تنعي "وفاة الفنان القدير بسام لطفي، لروحه السلام ولكم ولأحبائه الصبر والسلوان".ويعد الراحل الذي من مواليد مدينة طولكرم الفلسطينية، من أبرز الممثلين العرب، وأحد مؤسسي الدراما السورية، وأسهم خلال مسيرته الفنية في تأسيس عدد من المؤسسات الفنية في سوريا، مثل المسرح القومي السوري، ونادي الشباب العربي، والمسرح الوطني الفلسطيني، والمسرح العسكري السوري.ومن أبرز الأدوار التي قدمها بسام لطفي للدراما السورية على شاشة التلفزيون، مسلسلات "بطل من هذا الزمان"، و"إخوة التراب"، و"يوميات مدير عام"، و"نهاية رجل شجاع".وللطفي 3 أبناء، من بينهم الفنان إياس أبو غزالة.وقال أبو غزالة متأثرا في تصريحات لقناة "إل تي في" إن والده في يوم وفاته استيقظ في الصباح ، وجلس في المكان المفضل لديه في المنزل، وطلب أن يجتمع مع أفراد أسرته، معلقا "يبدو وكأنه كان يشعر برحيله".وأكد إياس أبو غزالة أن والده بسام لطفي "كان شخصا حنونا للغاية ومحبا لدرجة المثالية".وحرص العديد من الفنانين السوريين على نعي الفنان الراحل، بسام لطفي، عبر حساباتهم على موقع "تويتر"، مثل سوزان نجم الدين، التي كتبت: " حيلٌ موجعٌ آخر في يومين رحم الله فناننا وأستاذنا بسام لطفي الذي كان له من اسمه نصيب فكم كان لطيفا ودائم الابتسامة.. عدا أنه أحد أعمدة الدراما السورية الذي ترك بصماته في أهم أعمالها.. عزاؤنا الشديد لنا ولعائلته وجمهوره وذويه ولولده الفنان إياس أبو غزالة".بينما غردت الفنانة شكران مرتجى، عبر "تويتر" ناعية بسام لطفي بهذه الكلمات: "الأستاذ الفنان القدير بسام لطفي ألف رحمة ونور، إنا لله وإنا إليه راجعون، تعازيي الحارة لعائلته ومحبيه".
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مجتمع
مجتمع

الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي... ونجله يكشف كواليس يوم وفاته

21:03 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / LOUAI BESHARAتشييع جنازة في العاصمة السورية دمشق
تشييع جنازة في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
تشييع جنازة في العاصمة السورية دمشق
© AFP 2022 / LOUAI BESHARA
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توفي الفنان السوري من أصول فلسطينية، بسام لطفي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما.‏
وكتبت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تنعي "وفاة الفنان القدير بسام لطفي، لروحه السلام ولكم ولأحبائه الصبر والسلوان".
ويعد الراحل الذي من مواليد مدينة طولكرم الفلسطينية، من أبرز الممثلين العرب، وأحد مؤسسي الدراما السورية، وأسهم خلال مسيرته الفنية في تأسيس عدد من المؤسسات الفنية في سوريا، مثل المسرح القومي السوري، ونادي الشباب العربي، والمسرح الوطني الفلسطيني، والمسرح العسكري السوري.
ومن أبرز الأدوار التي قدمها بسام لطفي للدراما السورية على شاشة التلفزيون، مسلسلات "بطل من هذا الزمان"، و"إخوة التراب"، و"يوميات مدير عام"، و"نهاية رجل شجاع".
وللطفي 3 أبناء، من بينهم الفنان إياس أبو غزالة.
وقال أبو غزالة متأثرا في تصريحات لقناة "إل تي في" إن والده في يوم وفاته استيقظ في الصباح ، وجلس في المكان المفضل لديه في المنزل، وطلب أن يجتمع مع أفراد أسرته، معلقا "يبدو وكأنه كان يشعر برحيله".
وأكد إياس أبو غزالة أن والده بسام لطفي "كان شخصا حنونا للغاية ومحبا لدرجة المثالية".
وحرص العديد من الفنانين السوريين على نعي الفنان الراحل، بسام لطفي، عبر حساباتهم على موقع "تويتر"، مثل سوزان نجم الدين، التي كتبت: " حيلٌ موجعٌ آخر في يومين رحم الله فناننا وأستاذنا بسام لطفي الذي كان له من اسمه نصيب فكم كان لطيفا ودائم الابتسامة.. عدا أنه أحد أعمدة الدراما السورية الذي ترك بصماته في أهم أعمالها.. عزاؤنا الشديد لنا ولعائلته وجمهوره وذويه ولولده الفنان إياس أبو غزالة".
بينما غردت الفنانة شكران مرتجى، عبر "تويتر" ناعية بسام لطفي بهذه الكلمات: "الأستاذ الفنان القدير بسام لطفي ألف رحمة ونور، إنا لله وإنا إليه راجعون، تعازيي الحارة لعائلته ومحبيه".
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