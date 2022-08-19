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https://sputnikarabic.ae/20220819/اندونيسيا-مستعدون-لتنظيم-لقاء-بين-بوتين-وبايدن-على-هامش-قمة-العشرين-1066603538.html
اندونيسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن على هامش قمة العشرين
اندونيسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن على هامش قمة العشرين
موسكو - سبوتنيك.وقال تافاريس ردا على سؤال لمراسل وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت إندونيسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين رئيسي الدولتين :"نرجو، كل الاحتمالات مفتوحة ". 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T03:11+0000
2022-08-19T03:11+0000
أخبار إندونيسيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك.وقال تافاريس ردا على سؤال لمراسل وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت إندونيسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين رئيسي الدولتين :"نرجو، كل الاحتمالات مفتوحة ".وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.
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أخبار إندونيسيا, روسيا
أخبار إندونيسيا, روسيا

اندونيسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن على هامش قمة العشرين

03:11 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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موسكو - سبوتنيك.وقال تافاريس ردا على سؤال لمراسل وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت إندونيسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين رئيسي الدولتين :"نرجو، كل الاحتمالات مفتوحة ".
وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.
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