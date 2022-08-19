https://sputnikarabic.ae/20220819/اندونيسيا-مستعدون-لتنظيم-لقاء-بين-بوتين-وبايدن-على-هامش-قمة-العشرين-1066603538.html
اندونيسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن على هامش قمة العشرين
اندونيسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن على هامش قمة العشرين
موسكو - سبوتنيك.وقال تافاريس ردا على سؤال لمراسل وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت إندونيسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين رئيسي الدولتين :"نرجو، كل الاحتمالات مفتوحة ". 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T03:11+0000
2022-08-19T03:11+0000
2022-08-19T03:11+0000
أخبار إندونيسيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك.وقال تافاريس ردا على سؤال لمراسل وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت إندونيسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين رئيسي الدولتين :"نرجو، كل الاحتمالات مفتوحة ".وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إندونيسيا, روسيا
اندونيسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن على هامش قمة العشرين
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موسكو - سبوتنيك
.وقال تافاريس ردا على سؤال لمراسل وكالة "سبوتنيك" عما إذا كانت إندونيسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين رئيسي الدولتين :"نرجو، كل الاحتمالات مفتوحة ".
وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن قرار شكل مشاركة روسيا في مجموعة العشرين
، سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.