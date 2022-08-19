https://sputnikarabic.ae/20220819/باتروشيف-الغرب-لا-يتوقف-عن-الاستعداد-لنزاع-مسلح-مفتوح-مع-روسيا-1066606537.html
باتروشيف: الغرب لا يتوقف عن الاستعداد لنزاع مسلح مفتوح مع روسيا
باتروشيف: الغرب لا يتوقف عن الاستعداد لنزاع مسلح مفتوح مع روسيا
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن الغرب لا يتوقف عن الاستعداد لنزاع مسلح مفتوح مع روسيا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T08:07+0000
2022-08-19T08:07+0000
2022-08-19T08:31+0000
روسيا
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وقال باتروشيف خلال الاجتماع السنوي السابع عشر لأمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند: " تظهر الأحداث في جميع أنحاء أوكرانيا أن الغربيين يحاولون تحقيق التوازن بين الأعمال الهجينة والصراع المسلح المفتوح مع بلدنا، والتي لا يتوقفون عن الاستعداد له".في سياق متصل، قال باتروشيف إن "اليابان تحاول بقوة وبشكل رئيسي أن تتزعم الحركة العالمية للترهيب ضد الروس"، معتبرا في الوقت ذاته أن الأمريكيين وأتباعهم من أجل تبرير مغامراتهم في السياسة الخارجية، لا يترددون في اللجوء إلى الأكاذيب الساخرة، بما في ذلك إعادة كتابة التاريخ".وأضاف باتروشيف، قائلا: "ومن الأمثلة اليابان التي تكافح من أجل اتخاذ مكانة رائدة في تزعم الحركة العالمية للترهيب ضد الروس".وتابع قائلا: "حتى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لم يذكر أبدًا أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي وبناءً على هذا المنطق سقطت القنابل على المدن اليابانية من السماء بنفسها".وخلص قائلا: "أنا وأنتم نعرف من أسقطهم ولن ننسى أبدا".وفرضت اليابان على خلفية الأحداث في أوكرانيا عقوبات جديدة ضد روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بينهم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
باتروشيف: الغرب لا يتوقف عن الاستعداد لنزاع مسلح مفتوح مع روسيا
08:07 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 08:31 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن الغرب لا يتوقف عن الاستعداد لنزاع مسلح مفتوح مع روسيا.
وقال باتروشيف خلال الاجتماع السنوي السابع عشر لأمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند: " تظهر الأحداث في جميع أنحاء أوكرانيا أن الغربيين يحاولون تحقيق التوازن بين الأعمال الهجينة والصراع المسلح المفتوح مع بلدنا، والتي لا يتوقفون عن الاستعداد له".
في سياق متصل، قال باتروشيف إن "اليابان تحاول بقوة وبشكل رئيسي أن تتزعم الحركة العالمية للترهيب ضد الروس"، معتبرا في الوقت ذاته أن الأمريكيين وأتباعهم من أجل تبرير مغامراتهم في السياسة الخارجية، لا يترددون في اللجوء إلى الأكاذيب الساخرة، بما في ذلك إعادة كتابة التاريخ".
وأضاف باتروشيف، قائلا: "ومن الأمثلة اليابان التي تكافح من أجل اتخاذ مكانة رائدة في تزعم الحركة العالمية للترهيب ضد الروس".
وتابع قائلا: "حتى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لم يذكر أبدًا أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي وبناءً على هذا المنطق سقطت القنابل على المدن اليابانية من السماء بنفسها".
وخلص قائلا: "أنا وأنتم نعرف من أسقطهم ولن ننسى أبدا".
وفرضت اليابان
على خلفية الأحداث في أوكرانيا عقوبات جديدة ضد روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بينهم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.