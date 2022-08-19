https://sputnikarabic.ae/20220819/بايدن-يمنح-أوكرانيا-مساعدات-عسكرية-جديدة-بقيمة-775-مليون-دولار-1066639681.html
بايدن يمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 775 مليون دولار
بايدن يمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 775 مليون دولار
قال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مذكرة تسمح بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانية بقيمة 775 مليون دولار. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T20:43+0000
2022-08-19T20:43+0000
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أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في المذكرة: "أفوض وزير الخارجية بموجب المادة 506 (إيه)(1) من قانون المساعدة الخارجية بسحب ما يصل إلى 775 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، لتقديم المساعدة لأوكرانيا".تتضمن الحزمة الجديدة خمسة أنواع جديدة من المعدات العسكرية التي لم تسلم بعد إلى أوكرانيا؛ 16 مدفع هاوتزر عيار 105 ملم، و15 طائرة استطلاع دون طيار من طراز "سكان إيغل".بالإضافة إلى 1500 صاروخ مضاد للدبابات يتم إطلاقها عبر القاذف الأنبوبي ومزودة بمتتبع بصري وتوجيه سلكي، بجانب 40 مركبة خفيفة محمية من الكمائن و2000 ذخيرة مضادة للدروع لبنادق كارل غوستاف.وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الحزمة ستشمل أيضا 1000 صاروخ جافلين مضاد للدبابات وذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20220813/البنتاغون-ينفي-تزويد-أوكرانيا-بأي-أسلحة-تمكنها-من-مهاجمة-القرم-1066355119.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 775 مليون دولار
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قال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مذكرة تسمح بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانية بقيمة 775 مليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك
. وجاء في المذكرة: "أفوض وزير الخارجية بموجب المادة 506 (إيه)(1) من قانون المساعدة الخارجية بسحب ما يصل إلى 775 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، لتقديم المساعدة لأوكرانيا".
تتضمن الحزمة الجديدة خمسة أنواع جديدة من المعدات العسكرية التي لم تسلم بعد إلى أوكرانيا؛ 16 مدفع هاوتزر عيار 105 ملم، و15 طائرة استطلاع دون طيار من طراز "سكان إيغل".
بالإضافة إلى 1500 صاروخ مضاد للدبابات
يتم إطلاقها عبر القاذف الأنبوبي ومزودة بمتتبع بصري وتوجيه سلكي، بجانب 40 مركبة خفيفة محمية من الكمائن و2000 ذخيرة مضادة للدروع لبنادق كارل غوستاف.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الحزمة ستشمل أيضا 1000 صاروخ جافلين مضاد للدبابات وذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس".