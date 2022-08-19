https://sputnikarabic.ae/20220819/برلماني-أوكراني-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يصل-إلى-أوديسا---1066617997.html

برلماني أوكراني: الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى أوديسا

برلماني أوكراني: الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى أوديسا

أكد أحد أعضاء البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصل إلى ميناء أوديسا في إطار زيارته لأوكرانيا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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قال عضو البرلمان الأوكراني أوليكسي جونشارينكو، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى ميناء أوديسا في إطار زيارته لأوكرانيا التي التقى فيها مع الرئيسين الأوكراني والتركي.وكان غوتيريش قد شارك، أمس الخميس، في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة لفوف.وكتب البرلماني الأوكراني جونشارينكو في قناته على تلغرام: "وصل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى الميناء في أوديسا".وبحسب قناة "دوم" الأوكرانية، يواصل غوتيريش وأردوغان وزيلينسكي المفاوضات في أوديسا بشأن تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من الموانئ.وبدروه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه خلال المحادثات في لفوف، عرض على فلاديمير زيلينسكي ترتيب لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا.وأضاف الرئيس التركي للصحفيين، إن الموضوع الرئيسي للاجتماع كان الصراع المستمر منذ فبراير/شباط. وقال: "لقد ناقشنا جميع جوانب علاقاتنا الثنائية مع السيد زيلينسكي. كررت استمرار تضامننا ودعمنا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا. تماما كما أخبرت السيد بوتين خلال زيارتي لسوتشي، وذكرت للسيد زيلينسكي بأنه يمكننا عقد اجتماع بينهما".واجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية و"اتفاقية الغذاء".وانتهى في الأمس، الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.

https://sputnikarabic.ae/20220819/أردوغان-يعرض-على-زيلينسكي-ترتيب-لقاء-له-مع-بوتين-1066609043.html

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