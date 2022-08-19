https://sputnikarabic.ae/20220819/بسيارات-مفخخة-لحظة-اقتحام-إرهابيين-من-الشباب-فندقا-وسط-مقديشو-1066641424.html
بسيارات مفخخة.. لحظة اقتحام إرهابيين من "الشباب" فندقا وسط مقديشو
بسيارات مفخخة.. لحظة اقتحام إرهابيين من "الشباب" فندقا وسط مقديشو
أعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، مسؤوليتها عن استهداف أحد الفنادق وسط العاصمة مقديشو يرتاده سياسيون وقيادات بارزة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T21:29+0000
2022-08-19T21:29+0000
2022-08-19T21:30+0000
الصومال
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ومساء اليوم الجمعة، اقتحمت سيارتان مفخختان يقودهما انتحاريان وانفجرتا بشكل متتالي داخل فندق الحياة بمقديشو، تبعه هجوم مسلح وتبادل لإطلاق النار، على ما نقل موقع "الصومال اليوم" المحلي.وقال شهود عيان إن مسلحين اقتحموا الفندق الواقع على مقربة من مطار مقديشو بعد هجوم عنيف.وأكدوا أن 3 انفجارات على الأقل هزت الفندق، قبل اقتحامه من قبل المسلحين.وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت داخل الفندق بين المهاجمين وقوات الأمن، لافتة إلى أن قتلى وجرحى سقطوا خلال تبادل إطلاق النار.في سياق متصل، قال الموقع إن رئيس جهاز المخابرات الصومالية العقيد محيي الدين وربع أصيب حلال الهجوم الذي استهدف فندق الحياة، كما أصيب آخرون من قوات الأمن.ولا زالت أصوات إطلاق النار تسمع في داخل وفي محيط الفندق الذي تطوقه قوات الأمن بينما يتمركز مسلحون من حركة الشباب الإرهابية (المحظورة في روسيا) داخله، دون أن يتضح على الفور ما إن كانوا يحتجزون رهائن من نزلاء الفندق من عدمه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال
بسيارات مفخخة.. لحظة اقتحام إرهابيين من "الشباب" فندقا وسط مقديشو
21:29 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 21:30 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، مسؤوليتها عن استهداف أحد الفنادق وسط العاصمة مقديشو يرتاده سياسيون وقيادات بارزة.
ومساء اليوم الجمعة، اقتحمت سيارتان مفخختان يقودهما انتحاريان وانفجرتا بشكل متتالي داخل فندق الحياة بمقديشو، تبعه هجوم مسلح وتبادل لإطلاق النار، على ما نقل موقع
"الصومال اليوم" المحلي.
وقال شهود عيان إن مسلحين اقتحموا الفندق الواقع على مقربة من مطار مقديشو بعد هجوم عنيف.
وأكدوا أن 3 انفجارات على الأقل هزت الفندق، قبل اقتحامه من قبل المسلحين.
وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت داخل الفندق بين المهاجمين وقوات الأمن، لافتة إلى أن قتلى وجرحى سقطوا خلال تبادل إطلاق النار.
في سياق متصل، قال الموقع إن رئيس جهاز المخابرات الصومالية العقيد محيي الدين وربع أصيب حلال الهجوم الذي استهدف فندق الحياة، كما أصيب آخرون من قوات الأمن.
ولا زالت أصوات إطلاق النار تسمع في داخل وفي محيط الفندق الذي تطوقه قوات الأمن بينما يتمركز مسلحون من حركة الشباب الإرهابية (المحظورة في روسيا) داخله، دون أن يتضح على الفور ما إن كانوا يحتجزون رهائن من نزلاء الفندق من عدمه.