https://sputnikarabic.ae/20220819/بعد-فشل-جلسة-الحوار-الوطني-عمار-الحكيم-في-الرياض-هل-تدخل-السعودية-على-خط-الأزمة؟--1066622973.html

بعد فشل جلسة الحوار الوطني... عمار الحكيم في الرياض.. هل تدخل السعودية على خط الأزمة؟

بعد فشل جلسة الحوار الوطني... عمار الحكيم في الرياض.. هل تدخل السعودية على خط الأزمة؟

وصل زعيم "تيار الحكمة" العراقي، عمار الحكيم، في وقت مبكر من صباح أمس الخميس إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة رسمية تلقاها في وقت سابق. 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T14:02+0000

2022-08-19T14:02+0000

2022-08-19T14:02+0000

العالم العربي

راديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1066622738_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c3113c79800104d800219576c3c8343d.png

بعد فشل جلسة الحوار الوطني، عمار الحكيم في الرياض: هل تدخل السعودية على خط الأزمة؟ بعد فشل جلسة الحوار الوطني، عمار الحكيم في الرياض: هل تدخل السعودية على خط الأزمة؟

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه كان في استقبال الحكيم في مطار "الملك عبدالعزيز الدولي" في مدينة جدة، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي. كما كان في الاستقبال، السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري، والسفير العراقي لدى المملكة عبدالستار هادي الجنابي، فضلا عن مسؤولين آخرين من البلدين.ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر عن زيارة الحكيم، إلا أن من المرجح أن تبحث العلاقات بين البلدين فضلًا عن الأزمة الراهنة في العراق تأتي عقب مشاركته، في حوار وطني بين الرئاسات في العراق وزعماء القوى السياسية، يوم الأربعاء الماضي، بهدف حل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ أشهر، والتي اتخذت في الأسابيع الأخيرة منعرجا خطيرا باحتكام طرفيها الشيعيين إلى الشارع.في حين تداولت وسائل إعلام عراقية، أنباء غير رسمية، بأن الحكيم سيلتقي خلال وجوده في المملكة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأضاف الحربي أن الرياض منفتحة على كل الأطراف في العراق ومن مصلحتها أن يكون العراق قويًا ومتآلفًا، لافتًا إلى أنه من غير الوارد أن تدخل الرياض على خط أزمة الانسداد السياسي في العراق، في الوقت الحالي وأن الزيارة ليست لها علاقة بالمشكلة القائمة بين الأطراف العراقية حاليًا.-وأما الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق فيرى أن الزيارة لا علاقة لها بالأزمة الحالية بين أطراف العملية السياسية في العراق، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار سعي العراق إلى تنويع علاقاته الخارجية ومحاولة الخروج من دائرة الاحتكار الإيراني للعراق اقتصاديًا وسياسيًا.وأضاف فيصل أن توقيت الزيارة بعد جلسة الحوار الوطني وقبيل مظاهرات السبت التي دعا لها مقتدى الصدر هي التي جعلت التحليلات السياسية والإعلامية تذهب للربط بينها وبين رغبة بعض الأطراف مثل الإطار التنسيقي في وساطة سعودية.المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, راديو, аудио