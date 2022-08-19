https://sputnikarabic.ae/20220819/بعد-فشل-جلسة-الحوار-الوطني-عمار-الحكيم-في-الرياض-هل-تدخل-السعودية-على-خط-الأزمة؟--1066622973.html
بعد فشل جلسة الحوار الوطني... عمار الحكيم في الرياض.. هل تدخل السعودية على خط الأزمة؟
بعد فشل جلسة الحوار الوطني... عمار الحكيم في الرياض.. هل تدخل السعودية على خط الأزمة؟
وصل زعيم "تيار الحكمة" العراقي، عمار الحكيم، في وقت مبكر من صباح أمس الخميس إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة رسمية تلقاها في وقت سابق. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T14:02+0000
2022-08-19T14:02+0000
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العالم العربي
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بعد فشل جلسة الحوار الوطني، عمار الحكيم في الرياض: هل تدخل السعودية على خط الأزمة؟
بعد فشل جلسة الحوار الوطني، عمار الحكيم في الرياض: هل تدخل السعودية على خط الأزمة؟
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه كان في استقبال الحكيم في مطار "الملك عبدالعزيز الدولي" في مدينة جدة، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي. كما كان في الاستقبال، السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري، والسفير العراقي لدى المملكة عبدالستار هادي الجنابي، فضلا عن مسؤولين آخرين من البلدين.ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر عن زيارة الحكيم، إلا أن من المرجح أن تبحث العلاقات بين البلدين فضلًا عن الأزمة الراهنة في العراق تأتي عقب مشاركته، في حوار وطني بين الرئاسات في العراق وزعماء القوى السياسية، يوم الأربعاء الماضي، بهدف حل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ أشهر، والتي اتخذت في الأسابيع الأخيرة منعرجا خطيرا باحتكام طرفيها الشيعيين إلى الشارع.في حين تداولت وسائل إعلام عراقية، أنباء غير رسمية، بأن الحكيم سيلتقي خلال وجوده في المملكة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأضاف الحربي أن الرياض منفتحة على كل الأطراف في العراق ومن مصلحتها أن يكون العراق قويًا ومتآلفًا، لافتًا إلى أنه من غير الوارد أن تدخل الرياض على خط أزمة الانسداد السياسي في العراق، في الوقت الحالي وأن الزيارة ليست لها علاقة بالمشكلة القائمة بين الأطراف العراقية حاليًا.-وأما الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق فيرى أن الزيارة لا علاقة لها بالأزمة الحالية بين أطراف العملية السياسية في العراق، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار سعي العراق إلى تنويع علاقاته الخارجية ومحاولة الخروج من دائرة الاحتكار الإيراني للعراق اقتصاديًا وسياسيًا.وأضاف فيصل أن توقيت الزيارة بعد جلسة الحوار الوطني وقبيل مظاهرات السبت التي دعا لها مقتدى الصدر هي التي جعلت التحليلات السياسية والإعلامية تذهب للربط بينها وبين رغبة بعض الأطراف مثل الإطار التنسيقي في وساطة سعودية.المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, راديو, аудио
العالم العربي, راديو, аудио
بعد فشل جلسة الحوار الوطني... عمار الحكيم في الرياض.. هل تدخل السعودية على خط الأزمة؟
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وصل زعيم "تيار الحكمة" العراقي، عمار الحكيم، في وقت مبكر من صباح أمس الخميس إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة رسمية تلقاها في وقت سابق.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه كان في استقبال الحكيم في مطار "الملك عبدالعزيز الدولي" في مدينة جدة، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي. كما كان في الاستقبال، السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري، والسفير العراقي لدى المملكة عبدالستار هادي الجنابي، فضلا عن مسؤولين آخرين من البلدين.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر عن زيارة الحكيم، إلا أن من المرجح أن تبحث العلاقات بين البلدين فضلًا عن الأزمة الراهنة في العراق تأتي عقب مشاركته، في حوار وطني بين الرئاسات في العراق وزعماء القوى السياسية، يوم الأربعاء الماضي، بهدف حل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ أشهر، والتي اتخذت في الأسابيع الأخيرة منعرجا خطيرا باحتكام طرفيها الشيعيين إلى الشارع.
في حين تداولت وسائل إعلام عراقية، أنباء غير رسمية، بأن الحكيم سيلتقي خلال وجوده في المملكة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
من جانبه نفى الدكتور طلال الحربي الكاتب والمحلل السياسي السعودي أن تكون السعودية قد دعت عمار الحكيم لزيارتها، قائلاً إن الحكيم هو الذي جاء إلى السعودية وهي بلده الثاني وهو مرحب به في أي وقت.
وأضاف الحربي أن الرياض منفتحة على كل الأطراف في العراق ومن مصلحتها أن يكون العراق قويًا ومتآلفًا، لافتًا إلى أنه من غير الوارد أن تدخل الرياض على خط أزمة الانسداد السياسي في العراق، في الوقت الحالي وأن الزيارة ليست لها علاقة بالمشكلة القائمة بين الأطراف العراقية حاليًا.
أما الدكتور إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية العراقي لم يستبعد أن يكون الحكيم قد ذهب مستنجدا بالرياض لحلحلة الأزمة كون مقتدى الصدر تربطه علاقة جيدة بالسعودية وقد زارها قبل ذلك، مشيرًا إلى أن الإطار التنسيقي وجد نفسه في طريق مسدود أمام صلابة التيار الصدري وتصعيده. وتساءل الشمري: لكن هل ستستجيب الرياض لطلب مثل هذا من الحكيم والإطار التنسيقي الذي تربطه بإيران علاقة أيديولوجية وسياسية قوية؟
-وأما الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق فيرى أن الزيارة لا علاقة لها بالأزمة الحالية بين أطراف العملية السياسية في العراق، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار سعي العراق إلى تنويع علاقاته الخارجية ومحاولة الخروج من دائرة الاحتكار الإيراني للعراق اقتصاديًا وسياسيًا.
وأضاف فيصل أن توقيت الزيارة بعد جلسة الحوار الوطني وقبيل مظاهرات السبت التي دعا لها مقتدى الصدر هي التي جعلت التحليلات السياسية والإعلامية تذهب للربط بينها وبين رغبة بعض الأطراف مثل الإطار التنسيقي في وساطة سعودية.
وأما محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن العراقي، فأشار إلى أن زيارة الحكيم يمكن النظر إليها في سياق البحث عن حل إقليمي للأزمة في العراق، من خلال عمل توازن في علاقات العراق الإقليمية ما بين إيران والسعودية، مشيرًا إلى أن العراق منذ عام 2003 وحل مشاكله دائمًا تأتي من الخارج.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي...