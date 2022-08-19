https://sputnikarabic.ae/20220819/بوتين-وتوكاييف-يعلنان-إقامة-تدريبات-مشتركة-في-إطار-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1066622414.html
بوتين وتوكاييف يعلنان إقامة تدريبات مشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بوتين وتوكاييف يعلنان إقامة تدريبات مشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي
استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في قصره الرئاسي في مدينة سوتشي الروسية. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T13:46+0000
2022-08-19T13:46+0000
2022-08-19T13:46+0000
العالم
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وذكر المكتب الرئاسي الكازاخستاني أن زيارة توكاييف إلى سوتشي تأتي ضمن إطار العمل، حيث سيتم مناقشة القضايا الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، بما في ذلك زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي.كما يعتزم الطرفان مناقشة قضايا التعاون الثنائي في إطار رابطة الدول المستقلة، التي تترأسها كازاخستان في عام 2022.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن وزارتي الدفاع في كل من روسيا وكازاخستان تعدان لإجراء تدريبات مشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وقال بوتين خلال لقائه مع نظيره الكازاخي في منتجع سوتشي: "إن وزاراتنا وهيئاتنا تعمل بنشاط، اللجنة الحكومية بين البلدين تعمل بنشاط، ووزارتا الخارجية، وزارتا الدفاع تعدان معا للمختلف الفعاليات، من بينها التدريبات المشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوتين وتوكاييف يعلنان إقامة تدريبات مشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي
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استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في قصره الرئاسي في مدينة سوتشي الروسية.
وذكر المكتب الرئاسي الكازاخستاني أن زيارة توكاييف إلى سوتشي تأتي ضمن إطار العمل، حيث سيتم مناقشة القضايا الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، بما في ذلك زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي.
كما يعتزم الطرفان مناقشة قضايا التعاون الثنائي في إطار رابطة الدول المستقلة، التي تترأسها كازاخستان في عام 2022.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن وزارتي الدفاع في كل من روسيا وكازاخستان تعدان لإجراء تدريبات مشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال بوتين خلال لقائه مع نظيره الكازاخي في منتجع سوتشي: "إن وزاراتنا وهيئاتنا تعمل بنشاط، اللجنة الحكومية بين البلدين تعمل بنشاط، ووزارتا الخارجية، وزارتا الدفاع تعدان معا للمختلف الفعاليات، من بينها التدريبات المشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".