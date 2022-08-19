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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220819/بوشيلين-روسيا-وسوريا-وبيلاروسيا-أكدوا-استعدادهم-لإرسال-مراقبين-للمشاركة-في-محكمة-دونيتسك-1066631369.html
بوشيلين: روسيا وسوريا وبيلاروسيا أكدوا استعدادهم لإرسال مراقبين للمشاركة في محكمة دونيتسك
بوشيلين: روسيا وسوريا وبيلاروسيا أكدوا استعدادهم لإرسال مراقبين للمشاركة في محكمة دونيتسك
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، استعداد روسيا وسوريا وبيلاروسيا لإرسال مراقبين للمشاركة في محاكمة المتطرفين الأوكرانيين... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T17:03+0000
2022-08-19T17:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم العربي
روسيا
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وقال بوشيلين عبر قناة "روسيا 1": "هناك تأكيدات من روسيا وبيلاروس وسوريا بأنهم سيرسلون مراقبين".
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

بوشيلين: روسيا وسوريا وبيلاروسيا أكدوا استعدادهم لإرسال مراقبين للمشاركة في محكمة دونيتسك

17:03 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 19.08.2022)
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، استعداد روسيا وسوريا وبيلاروسيا لإرسال مراقبين للمشاركة في محاكمة المتطرفين الأوكرانيين المنعقدة على أراضي الجمهورية.
وقال بوشيلين عبر قناة "روسيا 1": "هناك تأكيدات من روسيا وبيلاروس وسوريا بأنهم سيرسلون مراقبين".
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