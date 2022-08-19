https://sputnikarabic.ae/20220819/بوشيلين-روسيا-وسوريا-وبيلاروسيا-أكدوا-استعدادهم-لإرسال-مراقبين-للمشاركة-في-محكمة-دونيتسك-1066631369.html
بوشيلين: روسيا وسوريا وبيلاروسيا أكدوا استعدادهم لإرسال مراقبين للمشاركة في محكمة دونيتسك
بوشيلين: روسيا وسوريا وبيلاروسيا أكدوا استعدادهم لإرسال مراقبين للمشاركة في محكمة دونيتسك
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، استعداد روسيا وسوريا وبيلاروسيا لإرسال مراقبين للمشاركة في محاكمة المتطرفين الأوكرانيين... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T17:03+0000
2022-08-19T17:03+0000
2022-08-19T17:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم العربي
روسيا
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وقال بوشيلين عبر قناة "روسيا 1": "هناك تأكيدات من روسيا وبيلاروس وسوريا بأنهم سيرسلون مراقبين".
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العالم العربي, روسيا
بوشيلين: روسيا وسوريا وبيلاروسيا أكدوا استعدادهم لإرسال مراقبين للمشاركة في محكمة دونيتسك
17:03 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، استعداد روسيا وسوريا وبيلاروسيا لإرسال مراقبين للمشاركة في محاكمة المتطرفين الأوكرانيين المنعقدة على أراضي الجمهورية.
وقال بوشيلين عبر قناة "روسيا 1": "هناك تأكيدات من روسيا وبيلاروس وسوريا بأنهم سيرسلون مراقبين".