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تركيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد
تركيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد
أعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أن الانتخابات الرئاسة التركية ستجرى في 18 يونيو/حزيران 2023 المقبل. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T06:25+0000
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ونقلت وكالة "سي إن إن ترك" الأمريكية تصريحات الوزير بوزداغ، الذي قال إن "الانتخابات ستجرى في 18 يونيو/حزيران من العام 2023، ولا يمكن للمعارضة تحديد موعد الانتخابات".وأشار الوزير التركي أن هذه الانتخابات ستكون الثانية من نوعها التي سيخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي ستقام العام المقبل.وأكد أردوغان في كلمة ألقاها أمام مناصريه في مدينة إزمير: "أنا مرشح التحالف الشعبي (التحالف الانتخابي الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم)، وستجرى الانتخابات في يونيو/حزيران من العام المقبل".
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العالم
العالم

تركيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد

06:25 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / Ozan Koseأنصار حزب "العدالة والتنمية" التركي يحتفلون بنتائج انتخابات البلدية التركية في اسطنبول، تركيا 31 مارس/ آذار 2019
أنصار حزب العدالة والتنمية التركي يحتفلون بنتائج انتخابات البلدية التركية في اسطنبول، تركيا 31 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / Ozan Kose
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أعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أن الانتخابات الرئاسة التركية ستجرى في 18 يونيو/حزيران 2023 المقبل.
ونقلت وكالة "سي إن إن ترك" الأمريكية تصريحات الوزير بوزداغ، الذي قال إن "الانتخابات ستجرى في 18 يونيو/حزيران من العام 2023، ولا يمكن للمعارضة تحديد موعد الانتخابات".
وأشار الوزير التركي أن هذه الانتخابات ستكون الثانية من نوعها التي سيخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي ستقام العام المقبل.
وأكد أردوغان في كلمة ألقاها أمام مناصريه في مدينة إزمير: "أنا مرشح التحالف الشعبي (التحالف الانتخابي الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم)، وستجرى الانتخابات في يونيو/حزيران من العام المقبل".
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