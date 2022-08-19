عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220819/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066604615.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T06:15+0000
2022-08-19T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065885611_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_07d08c9c546568f737fb75d5e20419ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065885611_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_07dbddbf0b2e4944ee55abf91ac2e717.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
آثار القصف الأوكراني على دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:15 GMT 19.08.2022
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
07:29 GMT 19.08.2022
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زابوروجيه... رفض إجلاء العسكريين الروس من المحطة النووية
07:20 GMT
07:29 GMT 19.08.2022
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
روسيا تحتل المرتبة الثالثة باستخدام اليوان في التسويات الدولية
07:25 GMT
06:55 GMT 19.08.2022
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عنصر تابع للاستخبارات الأوكرانية في كراسنودار
06:55 GMT
06:23 GMT 19.08.2022
إندونيسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن على هامش قمة العشرين
06:16 GMT 19.08.2022
خيرسون... السكان يولون النظام الأوكراني ظهورهم
كشف مسؤول في السلطة المحلية أن السكان في مقاطعة خيرسون ينظرون نظرة سلبية إلى نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مجلس إدارة مقاطعة خيرسون، في الحديث لـ"سبوتنيك": "ينظر المزيد من السكان المحليين نظرة سلبية إلى أركان السلطة في كييف (العاصمة الأوكرانية) الذين يقصفون مدن وبلدات المنطقة بالقذائف والصواريخ على مدى ستة شهور. ويرى الناس أن النازيين الذين يديرون نظام الحكم الأوكراني الحالي لا يريدونهم، فمرادهم هو المال والأراضي. وبسبب القصف المتواصل يولي سكان مقاطعة خيرسون النظام النازي في كييف ظهورهم".
06:15 GMT 19.08.2022
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
إدارة بايدن تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار
03:56 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала