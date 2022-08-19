تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:29 GMT 19.08.2022
07:29 GMT 19.08.2022
06:55 GMT 19.08.2022
06:23 GMT 19.08.2022
06:16 GMT 19.08.2022
كشف مسؤول في السلطة المحلية أن السكان في مقاطعة خيرسون ينظرون نظرة سلبية إلى نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مجلس إدارة مقاطعة خيرسون، في الحديث لـ"سبوتنيك": "ينظر المزيد من السكان المحليين نظرة سلبية إلى أركان السلطة في كييف (العاصمة الأوكرانية) الذين يقصفون مدن وبلدات المنطقة بالقذائف والصواريخ على مدى ستة شهور. ويرى الناس أن النازيين الذين يديرون نظام الحكم الأوكراني الحالي لا يريدونهم، فمرادهم هو المال والأراضي. وبسبب القصف المتواصل يولي سكان مقاطعة خيرسون النظام النازي في كييف ظهورهم".
06:15 GMT 19.08.2022