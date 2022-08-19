https://sputnikarabic.ae/20220819/تقرير-ارتفاع-القيمة-السوقية-للبورصات-العربية-وأبوظبي-في-المقدمة-1066607853.html
تقرير: ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية و"أبوظبي" في المقدمة
تقرير: ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية و"أبوظبي" في المقدمة
أظهرت بيانات رسمية أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تتصدر البورصات العربية على صعيد الأداء خلال الأسبوع الماضي. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T09:18+0000
2022-08-19T09:18+0000
2022-08-19T09:18+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال صندوق النقد العربي في تقريره الأسبوعي إن مؤشر سوق أبوظبي صعد بنسبة 3.6%، فضلا عن تحقيقه أكبر نسبة ارتفاع على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.03%.وأوضح أن ذلك كان بفضل ارتفاع مؤشرات أداء قطاعات المواد الأساسية والخدمات المالية والطاقة.ووفقا للصندوق، فإن القيمة السوقية للبورصات العربية ارتفعت بنسبة 2.5% أو ما يعادل نحو 110 مليارات و637 مليونا و836 ألف دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.وأشار إلى أن القيمة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق وتضم 13 بورصة عربية، ارتفعت إلى 4 تريليونات و575 مليارا و88 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 4 تريليونات 464 مليارا و450 مليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.وأفاد بأن 9 بورصات عربية شهدت ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، تصدرها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.6%، ثم بورصتا دبي وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 2.35% و2.75% على الترتيب.كما سجلت بورصات كل من السعودية والدار البيضاء ودمشق وفلسطين صعوداً بنسب تراوحت بين 1.2% و1.95%، فيما شهدت بورصتا تونس وعمّان تحسناً بأقل من 1%.وتأتي مكاسب البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي اتساقا مع التحسن الذي تشهده غالبية الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية وعدد من البورصات الآسيوية.
https://sputnikarabic.ae/20220817/صندوق-النقد-الدولي-يوصي-المملكة-العربية-السعودية-بمواصلة-إصلاحات-رؤية-2030-وتنويع-الاقتصاد-1066523406.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد
تقرير: ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية و"أبوظبي" في المقدمة
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أظهرت بيانات رسمية أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تتصدر البورصات العربية على صعيد الأداء خلال الأسبوع الماضي.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال
صندوق النقد العربي في تقريره الأسبوعي إن مؤشر سوق أبوظبي صعد بنسبة 3.6%، فضلا عن تحقيقه أكبر نسبة ارتفاع على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.03%.
وأوضح أن ذلك كان بفضل ارتفاع مؤشرات أداء قطاعات المواد الأساسية والخدمات المالية والطاقة.
ووفقا للصندوق، فإن القيمة السوقية للبورصات العربية ارتفعت بنسبة 2.5% أو ما يعادل نحو 110 مليارات و637 مليونا و836 ألف دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن القيمة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق وتضم 13 بورصة عربية، ارتفعت إلى 4 تريليونات و575 مليارا و88 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 4 تريليونات 464 مليارا و450 مليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.
وأفاد بأن 9 بورصات عربية شهدت ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، تصدرها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.6%، ثم بورصتا دبي وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 2.35% و2.75% على الترتيب.
كما سجلت بورصات كل من السعودية والدار البيضاء ودمشق وفلسطين صعوداً بنسب تراوحت بين 1.2% و1.95%، فيما شهدت بورصتا تونس وعمّان تحسناً بأقل من 1%.
وتأتي مكاسب البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي اتساقا مع التحسن الذي تشهده غالبية الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية وعدد من البورصات الآسيوية.