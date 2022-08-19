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https://sputnikarabic.ae/20220819/خبير-الناتو-يعد-عدته-لحرب-نووية-مع-روسيا-1066603995.html
خبير: الناتو يعد عدته لحرب نووية مع روسيا
خبير: الناتو يعد عدته لحرب نووية مع روسيا
صرح فلاديمير كوزين، عضو أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، أنه لاحظ استعدادات يواصلها حلف الناتو على مدى عشرات السنوات لحرب نووية مع روسيا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T04:39+0000
2022-08-19T04:39+0000
رصد عسكري
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وأشار إلى أنه يجد الغرب اليوم مستعدا لاستخدام السلاح النووي التكتيكي ضد روسيا خلال حرب غير مباشرة يجريها الغرب بواسطة نظام الحكم في أوكرانيا.ويدل على ذلك تبني الولايات المتحدة قبل 4 أعوام للاستراتيجية النووية التي تسمح بضرب مَن تعتبره الولايات المتحدة عدوا برؤوس نووية.ثانيا، نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وتركيا. وسيتم وضعها في قاذفات القنابل بمشيئة الولايات المتحدة.وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت تورد البلوتونيوم الذي يستخدم لأغراض عسكرية، لأوكرانيا في الخفاء.وكان نائب رئيس الوفد الروسي إلى المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أندريه بيلوسوف، قد أشار إلى أن حلف الناتو يبحث عن ذريعة لاستخدام السلاح النووي.وصرح نائب رئيس الوفد الروسي أن كل الدلائل تشير إلى أن الناتو يمكن أن يبرر أي استخدام للسلاح النووي.
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رصد عسكري
رصد عسكري

خبير: الناتو يعد عدته لحرب نووية مع روسيا

04:39 GMT 19.08.2022
© AP Photo / Alastair Grantقاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999
قاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Alastair Grant
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صرح فلاديمير كوزين، عضو أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، أنه لاحظ استعدادات يواصلها حلف الناتو على مدى عشرات السنوات لحرب نووية مع روسيا.
وأشار إلى أنه يجد الغرب اليوم مستعدا لاستخدام السلاح النووي التكتيكي ضد روسيا خلال حرب غير مباشرة يجريها الغرب بواسطة نظام الحكم في أوكرانيا.
ويدل على ذلك تبني الولايات المتحدة قبل 4 أعوام للاستراتيجية النووية التي تسمح بضرب مَن تعتبره الولايات المتحدة عدوا برؤوس نووية.
ثانيا، نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وتركيا. وسيتم وضعها في قاذفات القنابل بمشيئة الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت تورد البلوتونيوم الذي يستخدم لأغراض عسكرية، لأوكرانيا في الخفاء.
وكان نائب رئيس الوفد الروسي إلى المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أندريه بيلوسوف، قد أشار إلى أن حلف الناتو يبحث عن ذريعة لاستخدام السلاح النووي.
وصرح نائب رئيس الوفد الروسي أن كل الدلائل تشير إلى أن الناتو يمكن أن يبرر أي استخدام للسلاح النووي.
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