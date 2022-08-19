https://sputnikarabic.ae/20220819/خبير-الناتو-يعد-عدته-لحرب-نووية-مع-روسيا-1066603995.html
خبير: الناتو يعد عدته لحرب نووية مع روسيا
خبير: الناتو يعد عدته لحرب نووية مع روسيا
صرح فلاديمير كوزين، عضو أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، أنه لاحظ استعدادات يواصلها حلف الناتو على مدى عشرات السنوات لحرب نووية مع روسيا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T04:39+0000
2022-08-19T04:39+0000
2022-08-19T04:39+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060393879_176:0:2050:1054_1920x0_80_0_0_0318d74e7ca8485c908f781ecd7675cb.jpg
وأشار إلى أنه يجد الغرب اليوم مستعدا لاستخدام السلاح النووي التكتيكي ضد روسيا خلال حرب غير مباشرة يجريها الغرب بواسطة نظام الحكم في أوكرانيا.ويدل على ذلك تبني الولايات المتحدة قبل 4 أعوام للاستراتيجية النووية التي تسمح بضرب مَن تعتبره الولايات المتحدة عدوا برؤوس نووية.ثانيا، نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وتركيا. وسيتم وضعها في قاذفات القنابل بمشيئة الولايات المتحدة.وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت تورد البلوتونيوم الذي يستخدم لأغراض عسكرية، لأوكرانيا في الخفاء.وكان نائب رئيس الوفد الروسي إلى المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أندريه بيلوسوف، قد أشار إلى أن حلف الناتو يبحث عن ذريعة لاستخدام السلاح النووي.وصرح نائب رئيس الوفد الروسي أن كل الدلائل تشير إلى أن الناتو يمكن أن يبرر أي استخدام للسلاح النووي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060393879_410:0:1815:1054_1920x0_80_0_0_afda010f24f8fc5c01c474d79c90898a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبير: الناتو يعد عدته لحرب نووية مع روسيا
تابعنا عبر
صرح فلاديمير كوزين، عضو أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، أنه لاحظ استعدادات يواصلها حلف الناتو على مدى عشرات السنوات لحرب نووية مع روسيا.
وأشار
إلى أنه يجد الغرب اليوم مستعدا لاستخدام السلاح النووي التكتيكي ضد روسيا خلال حرب غير مباشرة يجريها الغرب بواسطة نظام الحكم في أوكرانيا.
ويدل على ذلك تبني الولايات المتحدة قبل 4 أعوام للاستراتيجية النووية التي تسمح بضرب مَن تعتبره الولايات المتحدة عدوا برؤوس نووية.
ثانيا، نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وتركيا. وسيتم وضعها في قاذفات القنابل بمشيئة الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت تورد البلوتونيوم الذي يستخدم لأغراض عسكرية، لأوكرانيا في الخفاء.
وكان نائب رئيس الوفد الروسي إلى المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أندريه بيلوسوف، قد أشار إلى أن حلف الناتو يبحث عن ذريعة لاستخدام السلاح النووي.
وصرح
نائب رئيس الوفد الروسي أن كل الدلائل تشير إلى أن الناتو يمكن أن يبرر أي استخدام للسلاح النووي.