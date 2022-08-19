https://sputnikarabic.ae/20220819/خبير-تركيا-تمارس-فن-الممكن-في-إدارة-دبلوماسيتها-النشطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1066619301.html
خبير: تركيا تمارس فن الممكن في إدارة دبلوماسيتها النشطة بين روسيا وأوكرانيا
خبير: تركيا تمارس فن الممكن في إدارة دبلوماسيتها النشطة بين روسيا وأوكرانيا
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتيش، التسوية الأوكرانية. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T12:23+0000
2022-08-19T12:23+0000
2022-08-19T12:33+0000
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خبير: تركيا تمارس فن الممكن في إدارة دبلوماسيتها النشطة بين روسيا وأوكرانيا
خبير: تركيا تمارس فن الممكن في إدارة دبلوماسيتها النشطة بين روسيا وأوكرانيا
وقال الرئيس التركي، إن الحوار طريق لحل الأزمة الأوكرانية، وإنه يعتزم مناقشة نتائج اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.يقول الباحث في العلاقات الدولية، محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار علوش إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي,..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: تركيا تمارس فن الممكن في إدارة دبلوماسيتها النشطة بين روسيا وأوكرانيا
12:23 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتيش، التسوية الأوكرانية.
وقال الرئيس التركي، إن الحوار طريق لحل الأزمة الأوكرانية، وإنه يعتزم مناقشة نتائج اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يقول الباحث في العلاقات الدولية، محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"أعتقد أنه من الصعب الجزم بنجاح زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا، على صعيد إطلاق مسار تسوية جديد بين روسيا وأوكرانيا، لكن يبدو أن أردوغان يريد أن يستفيد إلى حد كبير من الزخم الذي اكتسبه دور تركيا بعد إبرام صفقة الحبوب من أجل إعادة تحريك التسوية السياسية".
"تركيا تمارس فن الممكن في إدارة دبلوماسيتها النشطة بين روسيا وأوكرانيا، لكن في نهاية المطاف، علينا أن نكون واقعيين، فالصراع الروسي الأوكراني هو صراع كبير، لأنه مرتبط بالصراع بين روسيا والغرب بشكل رئيسي، وأوكرانيا إحدى ساحات المواجهة بينهم، وما دامت دول الغرب تمد أوكرانيا بالسلاح فمن الصعب الاعتقاد بإمكانية تحقيق خرق فعلي وكبير في مسار التسوية السياسية".
التفاصيل في الملف الصوتي,..