https://sputnikarabic.ae/20220819/خيرسون-السكان-يولون-النظام-الأوكراني-ظهورهم-1066604157.html
خيرسون... السكان يولون النظام الأوكراني ظهورهم
خيرسون... السكان يولون النظام الأوكراني ظهورهم
كشف مسؤول في السلطة المحلية أن السكان في مقاطعة خيرسون ينظرون نظرة سلبية إلى نظام الحكم الحالي في أوكرانيا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T05:27+0000
2022-08-19T05:27+0000
2022-08-19T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مجلس إدارة مقاطعة خيرسون، في الحديث لـ"سبوتنيك": "ينظر المزيد من السكان المحليين نظرة سلبية إلى أركان السلطة في كييف (العاصمة الأوكرانية) الذين يقصفون مدن وبلدات المنطقة بالقذائف والصواريخ على مدى ستة شهور. ويرى الناس أن النازيين الذين يديرون نظام الحكم الأوكراني الحالي لا يريدونهم، فمرادهم هو المال والأراضي. وبسبب القصف المتواصل يولي سكان مقاطعة خيرسون النظام النازي في كييف ظهورهم".وكانت مقاطعة خيرسون قد خرجت من نطاق سيطرة كييف بمساعدة القوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220819/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066604615.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
خيرسون... السكان يولون النظام الأوكراني ظهورهم
05:27 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 06:17 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
كشف مسؤول في السلطة المحلية أن السكان في مقاطعة خيرسون ينظرون نظرة سلبية إلى نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مجلس إدارة مقاطعة خيرسون، في الحديث لـ"سبوتنيك": "ينظر المزيد من السكان المحليين نظرة سلبية إلى أركان السلطة في كييف (العاصمة الأوكرانية) الذين يقصفون مدن وبلدات المنطقة بالقذائف والصواريخ على مدى ستة شهور. ويرى الناس أن النازيين الذين يديرون نظام الحكم الأوكراني الحالي لا يريدونهم، فمرادهم هو المال والأراضي. وبسبب القصف المتواصل يولي سكان مقاطعة خيرسون النظام النازي في كييف ظهورهم".
وكانت مقاطعة خيرسون قد خرجت من نطاق سيطرة كييف بمساعدة القوات الروسية.