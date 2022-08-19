عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220819/خيرسون-السكان-يولون-النظام-الأوكراني-ظهورهم-1066604157.html
خيرسون... السكان يولون النظام الأوكراني ظهورهم
خيرسون... السكان يولون النظام الأوكراني ظهورهم
كشف مسؤول في السلطة المحلية أن السكان في مقاطعة خيرسون ينظرون نظرة سلبية إلى نظام الحكم الحالي في أوكرانيا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T05:27+0000
2022-08-19T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065825702_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_0ecc72ab7ae832b4bf8d12e2e188364b.jpg
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مجلس إدارة مقاطعة خيرسون، في الحديث لـ"سبوتنيك": "ينظر المزيد من السكان المحليين نظرة سلبية إلى أركان السلطة في كييف (العاصمة الأوكرانية) الذين يقصفون مدن وبلدات المنطقة بالقذائف والصواريخ على مدى ستة شهور. ويرى الناس أن النازيين الذين يديرون نظام الحكم الأوكراني الحالي لا يريدونهم، فمرادهم هو المال والأراضي. وبسبب القصف المتواصل يولي سكان مقاطعة خيرسون النظام النازي في كييف ظهورهم".وكانت مقاطعة خيرسون قد خرجت من نطاق سيطرة كييف بمساعدة القوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220819/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066604615.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065825702_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_045b079ad3207f36db5e6d927cfce963.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

خيرسون... السكان يولون النظام الأوكراني ظهورهم

05:27 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 06:17 GMT 19.08.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف مسؤول في السلطة المحلية أن السكان في مقاطعة خيرسون ينظرون نظرة سلبية إلى نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مجلس إدارة مقاطعة خيرسون، في الحديث لـ"سبوتنيك": "ينظر المزيد من السكان المحليين نظرة سلبية إلى أركان السلطة في كييف (العاصمة الأوكرانية) الذين يقصفون مدن وبلدات المنطقة بالقذائف والصواريخ على مدى ستة شهور. ويرى الناس أن النازيين الذين يديرون نظام الحكم الأوكراني الحالي لا يريدونهم، فمرادهم هو المال والأراضي. وبسبب القصف المتواصل يولي سكان مقاطعة خيرسون النظام النازي في كييف ظهورهم".
وكانت مقاطعة خيرسون قد خرجت من نطاق سيطرة كييف بمساعدة القوات الروسية.
آثار القصف الأوكراني على دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
06:15 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала