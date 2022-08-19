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https://sputnikarabic.ae/20220819/دراسة-نصف-الإصابات-بالسرطان-في-العالم-ينتج-عن-التدخين-وتعاطي-الكحول-1066623388.html
دراسة: نصف الإصابات بالسرطان في العالم ينتج عن التدخين وتعاطي الكحول
دراسة: نصف الإصابات بالسرطان في العالم ينتج عن التدخين وتعاطي الكحول
نصف الإصابات بالسرطان في كل أنحاء العالم، ينتج عن التدخين وتعاطي الكحول، بحسب دراسة جديدة، نشرت اليوم الجمعة، في مجلة "ذي لانسيت". 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T14:17+0000
2022-08-19T14:17+0000
الصحة
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وجاء في الدراسة التي أجريت ضمن إطار تقرير "غلوبال بوردن أوف ديزيز" أنه "وفقا لتحليلنا، تُعزى 44,4 في المئة من وفيات السرطان في كل أنحاء العالم (...) إلى عامل خطر تم قياسه".ويشارك آلاف الباحثين في معظم دول العالم في برنامج "غلوبال بوردن أوف ديزيز" البحثي الواسع الذي تموله مؤسسة بيل غيتس وليس له مثيل من حيث الحجم.ودعت الدراسة إلى إيلاء قدر كبير من الأهمية للوقاية في مجال الصحة العامة، على أن تتواكب الوقاية مع ركنين آخرين هما التشخيص المبكر بالقدر الكافي، والعلاجات الفاعلة.
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الصحة, منوعات
الصحة, منوعات

دراسة: نصف الإصابات بالسرطان في العالم ينتج عن التدخين وتعاطي الكحول

14:17 GMT 19.08.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt / التدخين
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ geralt /
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نصف الإصابات بالسرطان في كل أنحاء العالم، ينتج عن التدخين وتعاطي الكحول، بحسب دراسة جديدة، نشرت اليوم الجمعة، في مجلة "ذي لانسيت".
وجاء في الدراسة التي أجريت ضمن إطار تقرير "غلوبال بوردن أوف ديزيز" أنه "وفقا لتحليلنا، تُعزى 44,4 في المئة من وفيات السرطان في كل أنحاء العالم (...) إلى عامل خطر تم قياسه".
ويشارك آلاف الباحثين في معظم دول العالم في برنامج "غلوبال بوردن أوف ديزيز" البحثي الواسع الذي تموله مؤسسة بيل غيتس وليس له مثيل من حيث الحجم.
ودعت الدراسة إلى إيلاء قدر كبير من الأهمية للوقاية في مجال الصحة العامة، على أن تتواكب الوقاية مع ركنين آخرين هما التشخيص المبكر بالقدر الكافي، والعلاجات الفاعلة.
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