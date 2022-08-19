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دول تتنافس في سباقات فردية ضمن إطار مسابقة "بياتلون الدبابات" للألعاب العسكرية الدولية 2022
دول تتنافس في سباقات فردية ضمن إطار مسابقة "بياتلون الدبابات" للألعاب العسكرية الدولية 2022
تدخل مسابقة "بياتلون الدبابات" للألعاب العسكرية الدولية 2022، يومها السابع اليوم، في ميدان "ألابينو" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T09:11+0000
2022-08-19T09:29+0000
روسيا
آرميا 2022
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وتقام، اليوم، سباقات فردية للفرق الموجودة ضمن المجموعة الثانية، حيث ستتنافس فرق من أبخازيا (الدبابة الزرقاء) وطاجيكستان (الدبابة الصفراء) والسودان (الدبابة الخضراء) وأوسيتيا الجنوبية (الدبابة الحمراء) على المركز الأول.وقررت لجنة المسابقات هذه السنة تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين بحسب نتائجها في عام 2021، وضمت المجموعة الأولى 10 منتخبات هي أذربيجان وبيلاروسيا وفنزويلا وفيتنام وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ومنغوليا وروسيا وأوزبكستان.أما المجموعة الثانية، فضمّت كلا من منتخبات أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.وفازت روسيا بالسباق الفردي لأطقم المجموعة الأولى من مسابقة "بياتلون الدبابات" المقامة ضمن فعاليات "مسابقة ألعاب الجيش الدولية 2022".وفي المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام.
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روسيا, آرميا 2022
روسيا, آرميا 2022

دول تتنافس في سباقات فردية ضمن إطار مسابقة "بياتلون الدبابات" للألعاب العسكرية الدولية 2022

09:11 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 09:29 GMT 19.08.2022)
© Sputnik . Kirill Braga / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الروسي - سباق الدبابات (بياتلون الدبابات) في الميدان العسكري "برودبوي" في منطقة فولوغورودسك الروسية
الجيش الروسي - سباق الدبابات (بياتلون الدبابات) في الميدان العسكري برودبوي في منطقة فولوغورودسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . Kirill Braga
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تدخل مسابقة "بياتلون الدبابات" للألعاب العسكرية الدولية 2022، يومها السابع اليوم، في ميدان "ألابينو" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
وتقام، اليوم، سباقات فردية للفرق الموجودة ضمن المجموعة الثانية، حيث ستتنافس فرق من أبخازيا (الدبابة الزرقاء) وطاجيكستان (الدبابة الصفراء) والسودان (الدبابة الخضراء) وأوسيتيا الجنوبية (الدبابة الحمراء) على المركز الأول.
وقررت لجنة المسابقات هذه السنة تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين بحسب نتائجها في عام 2021، وضمت المجموعة الأولى 10 منتخبات هي أذربيجان وبيلاروسيا وفنزويلا وفيتنام وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ومنغوليا وروسيا وأوزبكستان.
أما المجموعة الثانية، فضمّت كلا من منتخبات أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.
وفازت روسيا بالسباق الفردي لأطقم المجموعة الأولى من مسابقة "بياتلون الدبابات" المقامة ضمن فعاليات "مسابقة ألعاب الجيش الدولية 2022".
وفي المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام.
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