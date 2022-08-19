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https://sputnikarabic.ae/20220819/رئاسة-كوريا-الجنوبية-تستنكر-التصريحات-الوقحة-لشقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-1066630281.html
رئاسة كوريا الجنوبية تستنكر التصريحات "الوقحة" لشقيقة زعيم كوريا الشمالية
رئاسة كوريا الجنوبية تستنكر التصريحات "الوقحة" لشقيقة زعيم كوريا الشمالية
اعتبرت رئاسة كوريا الجنوبية، تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية "وقحة"، معبرا عن أسفه العميق تجاه تلك اللغة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T16:12+0000
2022-08-19T16:21+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وكانت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، ردت على عرض المساعدة الاقتصادية الذي قدمه الرئيس الكوريي الجنوبي، يون سوك يول، مقابل تخليها عن الأسلحة النووية، بالقول "الأفضل أن يغلق فمه بدلا من التحدث بالهراء"، واصفة المبادرة بأنها "ذروة الحماقة"، كما انتقدت الرئيس الكوري الجنوبي مع ذكر اسمه.كانت الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أعلن يوم الاثنين في خطابه بمناسبة مرور 77 عاما على استقلال كوريا عن الحكم الاستعماري الياباني، عن مبادرة "جريئة" لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية إذا اتخذت خطوات نحو نزع السلاح النووي.
https://sputnikarabic.ae/20220819/شقيقة-كيم-جونغ-أون-تطلب-من-رئيس-كوريا-الجنوبية-أن-يغلق-فمه-1066610986.html
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

رئاسة كوريا الجنوبية تستنكر التصريحات "الوقحة" لشقيقة زعيم كوريا الشمالية

16:12 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 16:21 GMT 19.08.2022)
© AFP 2022 / Odd Andersenشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / Odd Andersen
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اعتبرت رئاسة كوريا الجنوبية، تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية "وقحة"، معبرا عن أسفه العميق تجاه تلك اللغة.
وكانت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، ردت على عرض المساعدة الاقتصادية الذي قدمه الرئيس الكوريي الجنوبي، يون سوك يول، مقابل تخليها عن الأسلحة النووية، بالقول "الأفضل أن يغلق فمه بدلا من التحدث بالهراء"، واصفة المبادرة بأنها "ذروة الحماقة"، كما انتقدت الرئيس الكوري الجنوبي مع ذكر اسمه.

وقال المكتب الرئاسي في بيان اليوم الجمعة "إنه من المؤسف للغاية أن تستمر كوريا الشمالية في استخدام لغة وقحة مع ذكر اسم الرئيس واستمرارها في التعبير عن نواياها في تطوير البرنامج النووي مع تشويه مبادرتنا الجريئة"، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
شقيقة كيم جونغ أون تطلب من رئيس كوريا الجنوبية "أن يغلق فمه"
10:26 GMT

من جهتها استنكرت المتحدثة باسم الحزب الحاكم يانغ كيوم-هي، تصريحات كيم، قائلة إنها "فظة وتمثل اعتداء لفظيا لا يمكن أن نتخيل صدوره من الحكومات أو الدول العادية".

كانت الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أعلن يوم الاثنين في خطابه بمناسبة مرور 77 عاما على استقلال كوريا عن الحكم الاستعماري الياباني، عن مبادرة "جريئة" لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية إذا اتخذت خطوات نحو نزع السلاح النووي.
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