https://sputnikarabic.ae/20220819/روسيا-تحتل-المرتبة-الثالثة-باستخدام-اليوان-في-التسويات-الدولية-1066605864.html
روسيا تحتل المرتبة الثالثة باستخدام اليوان في التسويات الدولية
روسيا تحتل المرتبة الثالثة باستخدام اليوان في التسويات الدولية
احتلت روسيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث استخدام اليوان في التسويات الدولية، بحسب بيانات نظام "سويفت" للمراسلات المالية. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T07:25+0000
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ووفقا لبيانات يوليو/تموز الماضي، سجلت روسيا على ما يقرب من 4 % من جميع التسويات التجارية باليوان خارج البر الرئيسي للصين. وفي يونيو/حزيران كان هذا الرقم 1.42%.وجاءت روسيا بعد هونغ كونغ بنسبة ملحوظة 70.93% والمملكة المتحدة بنسبة 6.35%. وسجلت سنغافورة المركز الرابع بنسبة 3.77% ، وفي المركز الخامس الولايات المتحدة بنسبة 2.98%.يذكر أن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الصين ستواصل زيادة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا.ووفقا له، تستخدم الصين وروسيا العملة الوطنية في التجارة الثنائية منذ سنوات عديدة.جدير بالذكر، أن العقوبات الغربية على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول البنك المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220601/لافروف-روسيا-والصين-ستزيدان-التعاملات-باليوان-والروبل-1062948080.html
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العالم, روسيا, الصين, اليوان
العالم, روسيا, الصين, اليوان
روسيا تحتل المرتبة الثالثة باستخدام اليوان في التسويات الدولية
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احتلت روسيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث استخدام اليوان في التسويات الدولية، بحسب بيانات نظام "سويفت" للمراسلات المالية.
ووفقا لبيانات يوليو/تموز الماضي، سجلت روسيا على ما يقرب من 4 % من جميع التسويات التجارية باليوان
خارج البر الرئيسي للصين. وفي يونيو/حزيران كان هذا الرقم 1.42%.
وجاءت روسيا بعد هونغ كونغ بنسبة ملحوظة 70.93% والمملكة المتحدة بنسبة 6.35%. وسجلت سنغافورة المركز الرابع بنسبة 3.77% ، وفي المركز الخامس الولايات المتحدة بنسبة 2.98%.
يذكر أن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الصين ستواصل زيادة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا
.
ووفقا له، تستخدم الصين وروسيا العملة الوطنية في التجارة الثنائية منذ سنوات عديدة.
جدير بالذكر، أن العقوبات الغربية على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول البنك المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.