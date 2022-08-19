عربي
https://sputnikarabic.ae/20220819/روسيا-تحتل-المرتبة-الثالثة-باستخدام-اليوان-في-التسويات-الدولية-1066605864.html
روسيا تحتل المرتبة الثالثة باستخدام اليوان في التسويات الدولية
روسيا تحتل المرتبة الثالثة باستخدام اليوان في التسويات الدولية
احتلت روسيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث استخدام اليوان في التسويات الدولية، بحسب بيانات نظام "سويفت" للمراسلات المالية. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T07:25+0000
2022-08-19T07:25+0000
العالم
روسيا
الصين
اليوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102502/94/1025029448_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b194096ba277d7e81bebe7de756f3d9b.jpg
ووفقا لبيانات يوليو/تموز الماضي، سجلت روسيا على ما يقرب من 4 % من جميع التسويات التجارية باليوان خارج البر الرئيسي للصين. وفي يونيو/حزيران كان هذا الرقم 1.42%.وجاءت روسيا بعد هونغ كونغ بنسبة ملحوظة 70.93% والمملكة المتحدة بنسبة 6.35%. وسجلت سنغافورة المركز الرابع بنسبة 3.77% ، وفي المركز الخامس الولايات المتحدة بنسبة 2.98%.يذكر أن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الصين ستواصل زيادة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا.ووفقا له، تستخدم الصين وروسيا العملة الوطنية في التجارة الثنائية منذ سنوات عديدة.جدير بالذكر، أن العقوبات الغربية على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول البنك المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220601/لافروف-روسيا-والصين-ستزيدان-التعاملات-باليوان-والروبل-1062948080.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102502/94/1025029448_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2748a53e25da9b858b4db1ffa9478e3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الصين, اليوان
العالم, روسيا, الصين, اليوان

روسيا تحتل المرتبة الثالثة باستخدام اليوان في التسويات الدولية

07:25 GMT 19.08.2022
© Fotolia / Kittiphanعملة اليوان الصينية
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Fotolia / Kittiphan
تابعنا عبرTelegram
احتلت روسيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث استخدام اليوان في التسويات الدولية، بحسب بيانات نظام "سويفت" للمراسلات المالية.
ووفقا لبيانات يوليو/تموز الماضي، سجلت روسيا على ما يقرب من 4 % من جميع التسويات التجارية باليوان خارج البر الرئيسي للصين. وفي يونيو/حزيران كان هذا الرقم 1.42%.
وجاءت روسيا بعد هونغ كونغ بنسبة ملحوظة 70.93% والمملكة المتحدة بنسبة 6.35%. وسجلت سنغافورة المركز الرابع بنسبة 3.77% ، وفي المركز الخامس الولايات المتحدة بنسبة 2.98%.
يذكر أن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الصين ستواصل زيادة التسويات بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا.
ووفقا له، تستخدم الصين وروسيا العملة الوطنية في التجارة الثنائية منذ سنوات عديدة.
أوراق نقدية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
لافروف: روسيا والصين ستزيدان التعاملات باليوان والروبل
1 يونيو, 06:52 GMT
جدير بالذكر، أن العقوبات الغربية على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول البنك المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала