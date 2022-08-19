https://sputnikarabic.ae/20220819/زابوروجيه-رفض-إجلاء-العسكريين-الروس-من-المحطة-النووية-1066605738.html
زابوروجيه... رفض إجلاء العسكريين الروس من المحطة النووية
زابوروجيه... رفض إجلاء العسكريين الروس من المحطة النووية
صرح مسؤول في السلطة المحلية أن فكرة إجلاء العسكريين الروس من محطة زابوروجيه النووية غير قابلة للتطبيق. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T07:20+0000
2022-08-19T07:20+0000
2022-08-19T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وهذه الفكرة طرحها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشيرا إلى وجوب إخراج العسكريين والمعدات العسكرية من المحطة من دون أن يذكر أن العسكريين الروس يحافظون على سلامة المحطة.وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، لـ"سبوتنيك"، في الإشارة إلى اقتراح غوتيريش: "إنه أمر غير مقبول، فاقتراح أن تبقى المحطة النووية التي يخيم عليها خطر بلا حماية، لا يقدمه إلا مَن لا يدري خطورة الأمر أو يدري ويجعل الأمور تسير إلى حدوث ما لا يحمد عقباه".وتقع هذه المحطة في منطقة خرجت من نطاق سيطرة نظام الحكم في كييف الذي تواصل قواته قصفها الصاروخي على مناطق تحررت من سيطرة المتطرفين النازيين.وشدد مسؤول السلطة المحلية على ضرورة وقف القصف الأوكراني على مدينة إنيرغودار التي تقع فيها المحطة النووية حتى لا تواجه المحطة أي مشكلة.
https://sputnikarabic.ae/20220818/سلطات-منطقة-زابوروجيه-تعطل-المحطة-النووية-سيؤدي-إلى-أزمة-طاقة-في-أوكرانيا-1066596119.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
زابوروجيه... رفض إجلاء العسكريين الروس من المحطة النووية
07:20 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 07:31 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
صرح مسؤول في السلطة المحلية أن فكرة إجلاء العسكريين الروس من محطة زابوروجيه النووية غير قابلة للتطبيق.
وهذه الفكرة طرحها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشيرا إلى وجوب إخراج العسكريين والمعدات العسكرية من المحطة من دون أن يذكر أن العسكريين الروس يحافظون على سلامة المحطة.
وقال
عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، لـ"سبوتنيك"، في الإشارة إلى اقتراح غوتيريش: "إنه أمر غير مقبول، فاقتراح أن تبقى المحطة النووية التي يخيم عليها خطر بلا حماية، لا يقدمه إلا مَن لا يدري خطورة الأمر أو يدري ويجعل الأمور تسير إلى حدوث ما لا يحمد عقباه".
وتقع هذه المحطة في منطقة خرجت من نطاق سيطرة نظام الحكم في كييف الذي تواصل قواته قصفها الصاروخي على مناطق تحررت من سيطرة المتطرفين النازيين.
وشدد مسؤول السلطة المحلية على ضرورة وقف القصف الأوكراني على مدينة إنيرغودار التي تقع فيها المحطة النووية حتى لا تواجه المحطة أي مشكلة.