https://sputnikarabic.ae/20220819/سيئول-وأمريكا-تعربان-عن-أسفهما-إزاء-تصريحات-شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-1066623782.html

سيئول وواشنطن تعربان عن أسفهما إزاء تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية

سيئول وواشنطن تعربان عن أسفهما إزاء تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية

علقت سيئول وواشنطن، اليوم الجمعة، على التصريحات التي أدلت بها شقيقة زعيم كوريا الشمالية تجاه ‏رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ومطالبتها له بأن "يغلق فمه".‏ 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T14:26+0000

2022-08-19T14:26+0000

2022-08-19T14:28+0000

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وأعرب وزير الخارجية في كوريا الجنوبية، بارك جين، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي بينهما، عن أسفهما لرفض بيونغ يانغ عرض سيئول بتقديم مساعدات اقتصادية لها نظير خطوات نزع السلاح النووي، وفق وكالة "يونهاب" الكورية.وناقش الوزيران الأمر بعد ساعات من ورود تقارير عن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، التي رفضت مبادرة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، التي اعتبرتها "جريئة" وقالت إنها "ذروة سخافة"، بحسب وصفها.وقالت خارجية كوريا الجنوبية في بيان صحفي إنها وأمريكا "أعربتا عن أسفهما" إزاء بيانها.وكان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عرض المساعدة في "تحسين كبير" لاقتصاد كوريا الشمالية، إذا أخلت بيونغ يانغ الأسلحة النووية، وذلك في خطاب وطني ألقاه يوم الاثنين الماضي بمناسبة يوم تحرير كوريا الجنوبية.كما جدد يون وعده مرة أخرى، يوم الأربعاء الماضي، بإطلاق "مشاريع مساعدة" لكوريا الشمالية، طالما أظهرت التزامها بنزع السلاح النووي.وفي اتصالهما الهاتفي، اليوم الجمعة، تبادل وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، وجهات النظر حول الوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة، خاصة قبل بدء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة للحلفاء الأسبوع المقبل، وفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون الوثيق لردع كوريا الشمالية عن القيام بأعمال استفزازية ودفعها للعودة إلى الحوار، بحسب بيان لخارجية سيئول.وكتب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على "تويتر" بشأن اتصاله الهاتفي، اليوم الجمعة، مع نظيره الكوري الجنوبي: "اتصلت بوزير الخارجية، بارك جين، اليوم لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لدعم السلام والأمن الإقليميين، ودعم أوكرانيا، وحماية اقتصاداتنا".وأردف: "إنني أحيي مبادرات كوريا الجنوبية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والعمل بشكل وثيق مع اليابان".وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، قالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن عرض رئيس كوريا الجنوبية: "كان من الأفضل أن يغلق فمه، بدلا من التحدث بالهراء، لأن ليس لديه شيء أفضل يقوله".كذلك وصفت الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بالساذج، قائلة إنه "ساذج حقا ولا يزال صبيانياً لاعتقاده أن بوسعه مقايضة التعاون الاقتصادي بشرف كوريا الشمالية وأسلحتها النووية".وأردفت: "لا أحد يقايض مصيره بكعكة ذرة"، بحسب ما نقلت "رويترز".يذكر أن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية كان أعلن، في وقت سابق، عن إعداد "خطة جريئة للتعاون السياسي والعسكري مع الجارة الشمالية، في مقابل نزع السلاح النووي".وتشمل الخطة الجريئة أيضا إجراءات لتخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة في المجال العسكري وإحلال السلام في المجال السياسي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

https://sputnikarabic.ae/20220819/شقيقة-كيم-جونغ-أون-تطلب-من-رئيس-كوريا-الجنوبية-أن-يغلق-فمه-1066610986.html

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