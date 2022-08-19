https://sputnikarabic.ae/20220819/شرطة-برلين-تحقق-مع-عباس-والخارجية-الألمانية-تؤكد-أنه-محصن-من-الملاحقة-1066610727.html
شرطة برلين تحقق مع عباس... والخارجية الألمانية تؤكد أنه محصن من الملاحقة
شرطة برلين تحقق مع عباس... والخارجية الألمانية تؤكد أنه محصن من الملاحقة
فتحت شرطة برلين تحقيقا أوليا ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب قوله إن إسرائيل ارتكبت "50 محرقة (هولوكست)" ضد الفلسطينيين. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T10:19+0000
2022-08-19T10:19+0000
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أدلى عباس بهذه التصريحات، خلال مؤتمر صحفي في برلين إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، ما أثار غضبا في ألمانيا وإسرائيل وفي دول أخرى.وصرحت الشرطة أن عباس يخضع للتحقيق بشأن احتمال تحريضه على الكراهية بعد تلقيه شكوى جنائية رسمية، بحسب تقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الجمعة.ويعد التقليل من أهمية الهولوكوست جريمة جنائية في ألمانيا، لكن فتح تحقيق أولي لا يستلزم تلقائيا إجراء تحقيق كامل.
https://sputnikarabic.ae/20220817/إعلام-مسؤولون-ألمان-اجتمعوا-بمساعدي-عباس-قبل-المؤتمر-وطلبوا-خفض-حدة-الخطاب-1066549018.html
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار ألمانيا
شرطة برلين تحقق مع عباس... والخارجية الألمانية تؤكد أنه محصن من الملاحقة
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فتحت شرطة برلين تحقيقا أوليا ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب قوله إن إسرائيل ارتكبت "50 محرقة (هولوكست)" ضد الفلسطينيين.
أدلى عباس بهذه التصريحات، خلال مؤتمر صحفي في برلين إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، ما أثار غضبا في ألمانيا وإسرائيل وفي دول أخرى.
وصرحت الشرطة أن عباس يخضع للتحقيق بشأن احتمال تحريضه على الكراهية بعد تلقيه شكوى جنائية رسمية، بحسب تقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الجمعة.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن عباس- بوصفه ممثلا للسلطة الفلسطينية- يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كان يزور البلاد بصفة رسمية.
ويعد التقليل من أهمية الهولوكوست جريمة جنائية في ألمانيا، لكن فتح تحقيق أولي لا يستلزم تلقائيا إجراء تحقيق كامل.