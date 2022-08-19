https://sputnikarabic.ae/20220819/صبره-نفد-قيادي-برلماني-ألماني-يدعو-إلى-إطلاق-التيار-الشمالي-1066606656.html
صبره نفد... قيادي برلماني ألماني يدعو إلى إطلاق "التيار الشمالي"
صبره نفد... قيادي برلماني ألماني يدعو إلى إطلاق "التيار الشمالي"
دعا نائب رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ كوبيكي، إلى تدشين فوري لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2". 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T08:12+0000
2022-08-19T08:12+0000
2022-08-19T08:20+0000
العالم
اقتصاد
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وشدد كوبيكي في تصريحات صحفية على ضرورة افتتاح فوري لـ"التيار الشمالي 2" لتوفير المزيد من الطاقة للبلاد قبل حلول الشتاء.وتلبي ألمانيا غالبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي باستيراده من روسيا. ويصل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب الممتد في قاع بحر البلطيق المسمى "التيار الشمالي 1". ولأن ألمانيا تحتاج إلى المزيد من الغاز، فقد تم أخيرا إنشاء خط أنابيب جديد هو "التيار الشمالي 2". ولكن لم يتم تدشينه بسبب الحظر الأمريكي للتعاون مع روسا والذي انضم إليه الاتحاد الأوروبي.وقال نائب رئيس البرلمان الألماني: "يجب أن يبذل وزير الاقتصاد (الألماني) قصارى جهده لكي يتوفر لنا المزيد من الطاقة". وأضاف أن الغاز من "التيار الشمالي 2" لا يختلف عن الغاز من "التيار الشمالي 1".
https://sputnikarabic.ae/20220817/إعلام-يكشف-موقع-التوربين-المشغل-لخط-التيار-الشمالي-1066527789.html
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العالم, اقتصاد
صبره نفد... قيادي برلماني ألماني يدعو إلى إطلاق "التيار الشمالي"
08:12 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 08:20 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
دعا نائب رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ كوبيكي، إلى تدشين فوري لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".
وشدد كوبيكي في تصريحات صحفية على ضرورة افتتاح فوري لـ"التيار الشمالي 2" لتوفير المزيد من الطاقة للبلاد قبل حلول الشتاء.
وتلبي ألمانيا غالبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي باستيراده من روسيا. ويصل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب الممتد في قاع بحر البلطيق المسمى "التيار الشمالي 1". ولأن ألمانيا تحتاج إلى المزيد من الغاز، فقد تم أخيرا إنشاء خط أنابيب جديد هو "التيار الشمالي 2". ولكن لم يتم تدشينه بسبب الحظر الأمريكي للتعاون مع روسا والذي انضم إليه الاتحاد الأوروبي.
وقال
نائب رئيس البرلمان الألماني: "يجب أن يبذل وزير الاقتصاد (الألماني) قصارى جهده لكي يتوفر لنا المزيد من الطاقة". وأضاف أن الغاز من "التيار الشمالي 2" لا يختلف عن الغاز من "التيار الشمالي 1".