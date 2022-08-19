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https://sputnikarabic.ae/20220819/صحيفة-اكتشاف-ثغرة-أمنية-خطيرة-تتيح-الاختراق-والسيطرة-على-أجهزة-آبل-1066607142.html
صحيفة: اكتشاف ثغرة أمنية "خطيرة" تتيح الاختراق والسيطرة على أجهزة آبل
صحيفة: اكتشاف ثغرة أمنية "خطيرة" تتيح الاختراق والسيطرة على أجهزة آبل
أفادت وسائل إعلام بأن شركة "آبل" اكتشفت أخيرا ثغرات أمنية خطيرة في هواتف "آيفون" و"آيباد" وكمبيوتر "ماك بوك"، يمكنها أن تسمح للقراصنة بالسيطرة الكاملة على هذه... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T08:41+0000
2022-08-19T08:41+0000
مجتمع
منوعات
شركة آبل
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وحسب صحيفة "غارديان"، قالت "آبل"، إنها "على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال".وأردفت أنه من الممكن استغلال هذه الثغرة بواسطة "محتويات إنترنت خبيثة".وأوضحت الشركة الأمريكية أن باحثين لم تكشف عن هويتهم أبلغوها بوجود الثغرة.ولإصلاح الخلل، حثت "آبل" المستخدمين على تحميل النسخة 15.6.1 من برنامج التشغيل "IOS" لهواتف آيفون و"آيباد أو إس" 15.6.1 لأجهزة "آيباد" و"ماك أو إس مونتيري" 12.5.1 لحواسيب "ماك".ويأتي ذلك قبيل الموعد المنتظر في سبتمبر/أيلول المقبل، لإطلاق أحدث هواتف الشركة، الذي يتوقع أن يحمل اسم "آيفون 14".
https://sputnikarabic.ae/20220814/آبل-تحظر-آخر-تحديث-تلغرام-بسبب-إيموجي-جديد-1066382183.html
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مجتمع, منوعات, شركة آبل
مجتمع, منوعات, شركة آبل

صحيفة: اكتشاف ثغرة أمنية "خطيرة" تتيح الاختراق والسيطرة على أجهزة آبل

08:41 GMT 19.08.2022
© AP Photo / Mark Lennihanشركة آبل، 31 مايو/ أيار 2018
شركة آبل، 31 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
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أفادت وسائل إعلام بأن شركة "آبل" اكتشفت أخيرا ثغرات أمنية خطيرة في هواتف "آيفون" و"آيباد" وكمبيوتر "ماك بوك"، يمكنها أن تسمح للقراصنة بالسيطرة الكاملة على هذه الأجهزة.
وحسب صحيفة "غارديان"، قالت "آبل"، إنها "على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال".
وأردفت أنه من الممكن استغلال هذه الثغرة بواسطة "محتويات إنترنت خبيثة".
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وأوضحت الشركة الأمريكية أن باحثين لم تكشف عن هويتهم أبلغوها بوجود الثغرة.

وأشارت إلى أن أحد العيوب يعني أن تطبيقا ضارا "قد يكون قادرا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية"، تسمح بالوصول الكامل إلى الجهاز.

ولإصلاح الخلل، حثت "آبل" المستخدمين على تحميل النسخة 15.6.1 من برنامج التشغيل "IOS" لهواتف آيفون و"آيباد أو إس" 15.6.1 لأجهزة "آيباد" و"ماك أو إس مونتيري" 12.5.1 لحواسيب "ماك".
ويأتي ذلك قبيل الموعد المنتظر في سبتمبر/أيلول المقبل، لإطلاق أحدث هواتف الشركة، الذي يتوقع أن يحمل اسم "آيفون 14".
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