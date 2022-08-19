https://sputnikarabic.ae/20220819/صحيفة-تكشف-الغاية-الرئيسية-من-زيارة-أردوغان-لأوكرانيا-1066604242.html
صحيفة تكشف الغاية الرئيسية من زيارة أردوغان لأوكرانيا
صحيفة تكشف الغاية الرئيسية من زيارة أردوغان لأوكرانيا
كشفت صحيفة بريطانية، مساء أمس الخميس، عن الغرض والهدف الأساسي من زيارة أردوغان لأوكرانيا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T05:29+0000
2022-08-19T05:29+0000
2022-08-19T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "إندبندنت" في تقريرها أن الغاية الرئيسية من خطوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو تعزيز مكانة بلاده في هذا البلد.واعتبرت الصحيفة أن الغرب يشعر بالقلق من محاولات تركيا تحسين العلاقات مع روسيا، لكن أوكرانيا يمكن أن تقدر دور أردوغان كمفاوض.وأضاف التقرير: "الرئيس أردوغان يضع نفسه كرجل دولة إقليمي قادر على التحدث مع قادة العالم، فهو في مكانة فريدة جغرافيا ودبلوماسيا واستراتيجيا ويلعب أردوغان هذا الدور بالشكل المطلوب لدرجة أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع اتقان هذا الدور".واجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية و"اتفاقية الغذاء".وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.
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العالم
صحيفة تكشف الغاية الرئيسية من زيارة أردوغان لأوكرانيا
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كشفت صحيفة بريطانية، مساء أمس الخميس، عن الغرض والهدف الأساسي من زيارة أردوغان لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "إندبندنت"
في تقريرها أن الغاية الرئيسية من خطوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو تعزيز مكانة بلاده في هذا البلد.
واعتبرت الصحيفة أن الغرب يشعر بالقلق من محاولات تركيا تحسين العلاقات مع روسيا، لكن أوكرانيا يمكن أن تقدر دور أردوغان كمفاوض.
وأضاف التقرير: "الرئيس أردوغان يضع نفسه كرجل دولة إقليمي قادر على التحدث مع قادة العالم، فهو في مكانة فريدة جغرافيا ودبلوماسيا واستراتيجيا ويلعب أردوغان هذا الدور بالشكل المطلوب لدرجة أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع اتقان هذا الدور".
واجتمع
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية و"اتفاقية الغذاء".
وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.