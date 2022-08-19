https://sputnikarabic.ae/20220819/ضربة-موجعة-إضراب-جديد-يعطل-شبكة-النقل-في-العاصمة-البريطانية-إلى-حد-كبير-1066610468.html
"ضربة موجعة"... إضراب جديد يعطل شبكة النقل في العاصمة البريطانية إلى حد كبير
"ضربة موجعة"... إضراب جديد يعطل شبكة النقل في العاصمة البريطانية إلى حد كبير
أعلنت هيئة النقل في العاصمة البريطانية، تعطل معظم خطوط مترو الأنفاق في لندن، نتيجة لإضراب أعضاء اتحاد نقابات عمال سكك الحديد والملاحة والنقل، بسبب الأجور وظروف... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T10:08+0000
2022-08-19T10:08+0000
2022-08-19T10:08+0000
العالم
بريطانيا
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يأتي ذلك بعد يوم من إضراب موظفي السكك الحديد في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن يشهد قطاع السكك الحديد إضرابا آخر يوم السبت، حيث يطالب العمال بزيادات في الأجور لتعويض ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.قال نيك دنت، مدير عمليات العملاء في هيئة النقل في لندن "سيكون يوما صعبا. نحن ننصح العملاء بعدم السفر عبر مترو الأنفاق على الإطلاق"، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.وقال وزير النقل غرانت شابس لراديو تايمز إنها ضربة موجعة للجمهور أن تدير النقابات ظهرها وتتجه للإضراب بعد أن قدمنا 16 مليار جنيه من الدعم لقطاع سكك الحديد.يخطط المزيد من نقابات القطاعين العام والخاص لإضرابات في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود.
https://sputnikarabic.ae/20220818/بريطانيا-تشهد-أسوأ-موجة-من-الإضرابات-العمالية-منذ-الثمانينيات-بسبب-ضعف-الأجور-1066589328.html
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العالم, بريطانيا
"ضربة موجعة"... إضراب جديد يعطل شبكة النقل في العاصمة البريطانية إلى حد كبير
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أعلنت هيئة النقل في العاصمة البريطانية، تعطل معظم خطوط مترو الأنفاق في لندن، نتيجة لإضراب أعضاء اتحاد نقابات عمال سكك الحديد والملاحة والنقل، بسبب الأجور وظروف العمل.
يأتي ذلك بعد يوم من إضراب موظفي السكك الحديد في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن يشهد قطاع السكك الحديد إضرابا آخر يوم السبت، حيث يطالب العمال بزيادات في الأجور لتعويض ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
قال نيك دنت، مدير عمليات العملاء في هيئة النقل في لندن "سيكون يوما صعبا. نحن ننصح العملاء بعدم السفر عبر مترو الأنفاق على الإطلاق"، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.
وقال وزير النقل غرانت شابس لراديو تايمز إنها ضربة موجعة للجمهور أن تدير النقابات ظهرها وتتجه للإضراب بعد أن قدمنا 16 مليار جنيه من الدعم لقطاع سكك الحديد.
يخطط المزيد من نقابات القطاعين العام والخاص لإضرابات في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود.