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https://sputnikarabic.ae/20220819/طيران-إثيوبيا-يصدر-بيانا-بعد-واقعة-نوم-طيارين-لها-خلال-رحلة-قادمة-من-الخرطوم-1066638422.html
الخطوط الجوية الإثيوبية تصدر بيانا بعد واقعة نوم طيارين لها خلال رحلة ‏قادمة من الخرطوم
الخطوط الجوية الإثيوبية تصدر بيانا بعد واقعة نوم طيارين لها خلال رحلة ‏قادمة من الخرطوم
أصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليقا بعد نجاة إحدى طائراتها، بعد أن نام طاقم قيادتها لدى عودتها من ‏العاصمة السودانية الخرطوم إلى مطار أديس أبابا‎.‎ 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T19:51+0000
2022-08-19T20:14+0000
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وقالت في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنها "تلقت بتاريخ 15 أغسطس/ آب الجاري تقريرا يشير إلى أن رقم الرحلة الإثيوبية (ET343) التي كانت في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا فقدت الاتصال مؤقتا مع مراقبة الحركة الجوية في أديس أبابا".وتابع البيان أن "الرحلة هبطت بأمان في وقت لاحق بعد استعادة الاتصال معها، وتمت إزالة الطاقم المعني من الخدمة في انتظار المزيد من التحقيق معهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة مع طاقم قيادة الطائرة بناء على نتيجة التحقيق".وختمت الخطوط الجوية الإثيوبية بيانها بالتأكيد أنه "لطالما كانت السلامة وستظل على رأس أولوياتها".ونام الطياران التابعان للخطوط الجوية الإثيوبية على ارتفاع 37 ألف قدم (11 ألف متر)، وتجاوزت الطائرة مدرج المطار قبل أن يستيقظا للهبوط بأمان بالطائرة، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وذكرت صحيفة "أفييشن هيرالد" المتخصصة في أخبار حوادث الطيران أن إنذار الطيار الآلي أيقظ طاقم الخطوط الجوية الإثيوبية في النهاية وهبطوا بالطائرة بعدما عادا للمدرج.وعادة ما تستغرق طائرة بوينغ 737، التي تتسع 154 مقعدا، أقل من ساعتين طيران في رحلتها بين الدولتين الجارتين.وأقلعت رحلة ركاب يوم الاثنين الماضي من مطار الخرطوم بالسودان.
https://sputnikarabic.ae/20220819/نجاة-طائرة-ركاب-إثيوبية-من-كارثة-بعد-نوم-الطيارين-1066631620.html
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أخبار إثيوبيا, العالم
أخبار إثيوبيا, العالم

الخطوط الجوية الإثيوبية تصدر بيانا بعد واقعة نوم طيارين لها خلال رحلة ‏قادمة من الخرطوم

19:51 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 20:14 GMT 19.08.2022)
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAISطائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAIS
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أصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليقا بعد نجاة إحدى طائراتها، بعد أن نام طاقم قيادتها لدى عودتها من ‏العاصمة السودانية الخرطوم إلى مطار أديس أبابا‎.‎
وقالت في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنها "تلقت بتاريخ 15 أغسطس/ آب الجاري تقريرا يشير إلى أن رقم الرحلة الإثيوبية (ET343) التي كانت في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا فقدت الاتصال مؤقتا مع مراقبة الحركة الجوية في أديس أبابا".
وتابع البيان أن "الرحلة هبطت بأمان في وقت لاحق بعد استعادة الاتصال معها، وتمت إزالة الطاقم المعني من الخدمة في انتظار المزيد من التحقيق معهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة مع طاقم قيادة الطائرة بناء على نتيجة التحقيق".
الخطوط الجوية الإثيوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
نجاة طائرة ركاب إثيوبية من كارثة بعد نوم الطيارين
17:10 GMT
وختمت الخطوط الجوية الإثيوبية بيانها بالتأكيد أنه "لطالما كانت السلامة وستظل على رأس أولوياتها".
ونام الطياران التابعان للخطوط الجوية الإثيوبية على ارتفاع 37 ألف قدم (11 ألف متر)، وتجاوزت الطائرة مدرج المطار قبل أن يستيقظا للهبوط بأمان بالطائرة، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وذكرت صحيفة "أفييشن هيرالد" المتخصصة في أخبار حوادث الطيران أن إنذار الطيار الآلي أيقظ طاقم الخطوط الجوية الإثيوبية في النهاية وهبطوا بالطائرة بعدما عادا للمدرج.
وعادة ما تستغرق طائرة بوينغ 737، التي تتسع 154 مقعدا، أقل من ساعتين طيران في رحلتها بين الدولتين الجارتين.
وأقلعت رحلة ركاب يوم الاثنين الماضي من مطار الخرطوم بالسودان.
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