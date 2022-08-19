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https://sputnikarabic.ae/20220819/غازبروم-تعلق-نقل-الغاز-لأوروبا-عبر-التيار-الشمالي-لمدة-3-أيام-----1066631747.html
"غازبروم" تعلق نقل الغاز لأوروبا عبر "التيار الشمالي" لمدة 3 أيام
"غازبروم" تعلق نقل الغاز لأوروبا عبر "التيار الشمالي" لمدة 3 أيام
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، تعليق نقل الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 31 أغسطس/آب حتى 2 سبتمبر/أيلول، على خلفية... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T17:13+0000
2022-08-19T17:13+0000
اقتصاد
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تليغرام": "في 31.08.2022 (تعليق) وحدة ضخ الغاز الوحيدة "ترينت 60" لمدة ثلاثة أيام من أجل القيام بصيانة دورية وأعمال وقاية".وبحلول الإغلاق، صحح السعر أوضاعه ليبلغ نحو 2670 دولارًا، وذلك وفقا لبيانات بورصة لندن.
https://sputnikarabic.ae/20220817/إعلام-يكشف-موقع-التوربين-المشغل-لخط-التيار-الشمالي-1066527789.html
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

"غازبروم" تعلق نقل الغاز لأوروبا عبر "التيار الشمالي" لمدة 3 أيام

17:13 GMT 19.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، تعليق نقل الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 31 أغسطس/آب حتى 2 سبتمبر/أيلول، على خلفية القيام بصيانة دورية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تليغرام": "في 31.08.2022 (تعليق) وحدة ضخ الغاز الوحيدة "ترينت 60" لمدة ثلاثة أيام من أجل القيام بصيانة دورية وأعمال وقاية".

وعلى صعيد متصل، قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا مساء اليوم الجمعة، لتتجاوز 2700 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ شهر مارس/آذار، وذلك بعد أنباء عن تعليق العمل في خط أنابيب "التيار الشمالي" لمدة ثلاثة أيام.

توربين غازيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
إعلام يكشف موقع التوربين المشغل لخط "التيار الشمالي"
17 أغسطس, 13:17 GMT
وبحلول الإغلاق، صحح السعر أوضاعه ليبلغ نحو 2670 دولارًا، وذلك وفقا لبيانات بورصة لندن.
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