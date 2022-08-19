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فرنسا تنفق 84 مليون دولار لطلاء برج "إيفل"
فرنسا تنفق 84 مليون دولار لطلاء برج "إيفل"
قررت فرنسا تخصيص نحو 84 مليون يورو (84.4 مليون دولار) لطلاء برج إيفل استعدادا للألعاب الأولمبية 2024. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T18:07+0000
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باريس- سبوتنيك. وقال جان فرانسوا مارتينز، رئيس جمعية استثمار برج إيفل لراديو "آر إم سي" الفرنسي: "نخطط لطلائه للمرة العشرين".وتابع أنه سيتم تخصيص 84 مليون يورو لهذا الغرض، مضيفا أنه سيتم أيضا تنفيذ مشروع لتحسين المنطقة المحيطة بالبرج. على وجه الخصوص، تخطط السلطات لتعديل طرق دخول البرج.وفقا لمارتينز، يحتاج الناس إلى اجتياز 7 أو 8 معابر مشاة للوصول إلى البرج، وهو أمر غير مقبول لموقع يزوره 21 مليون شخص سنويا. وختم رئيس جمعية استثمار برج إيفل بأن باريس تعتزم استضافة حفل افتتاح "لم يسبق له مثيل" للأولمبياد.
https://sputnikarabic.ae/20210807/باريس-تخطط-لرفع-أكبر-علم-في-التاريخ-على-برج-إيفل-في-ختام-أولمبياد-طوكيو-1049786201.html
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العالم, مجتمع

فرنسا تنفق 84 مليون دولار لطلاء برج "إيفل"

18:07 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / Sameer Al-Doumy الفرنسي ناثان بولين يحمل مظلة وهو يسير، للمرة الثانية، على حبل مشدود بارتفاع 70 مترًا يمتد 670 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايو الوطني، كجزء من أيام التراث الأوروبي الـ 38 وإطلاق الأولمبياد الثقافي في باريس، فرنسا 19 سبتمبر 2021.
الفرنسي ناثان بولين يحمل مظلة وهو يسير، للمرة الثانية، على حبل مشدود بارتفاع 70 مترًا يمتد 670 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايو الوطني، كجزء من أيام التراث الأوروبي الـ 38 وإطلاق الأولمبياد الثقافي في باريس، فرنسا 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / Sameer Al-Doumy
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قررت فرنسا تخصيص نحو 84 مليون يورو (84.4 مليون دولار) لطلاء برج إيفل استعدادا للألعاب الأولمبية 2024.
باريس- سبوتنيك. وقال جان فرانسوا مارتينز، رئيس جمعية استثمار برج إيفل لراديو "آر إم سي" الفرنسي: "نخطط لطلائه للمرة العشرين".
برج إيفل في باريس، فرنسا - عندما يضيء برج إيفل في الليل، يتم تصنيفه على أنه تركيب فني، وبالتالي فهو محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. هذا يعني أنه ليس من المفترض أن تنشر صورًا منه عبر الإنترنت، أو تقوم بتوزيعها تجاريًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2021
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وتابع أنه سيتم تخصيص 84 مليون يورو لهذا الغرض، مضيفا أنه سيتم أيضا تنفيذ مشروع لتحسين المنطقة المحيطة بالبرج. على وجه الخصوص، تخطط السلطات لتعديل طرق دخول البرج.
وفقا لمارتينز، يحتاج الناس إلى اجتياز 7 أو 8 معابر مشاة للوصول إلى البرج، وهو أمر غير مقبول لموقع يزوره 21 مليون شخص سنويا. وختم رئيس جمعية استثمار برج إيفل بأن باريس تعتزم استضافة حفل افتتاح "لم يسبق له مثيل" للأولمبياد.
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