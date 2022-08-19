https://sputnikarabic.ae/20220819/فرنسا-تنفق-84-مليون-دولار-لطلاء-برج-إيفل-1066633376.html
فرنسا تنفق 84 مليون دولار لطلاء برج "إيفل"
فرنسا تنفق 84 مليون دولار لطلاء برج "إيفل"
قررت فرنسا تخصيص نحو 84 مليون يورو (84.4 مليون دولار) لطلاء برج إيفل استعدادا للألعاب الأولمبية 2024. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T18:07+0000
2022-08-19T18:07+0000
2022-08-19T18:07+0000
العالم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1050240015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cfe1f686629e40f318695c2cf0bd362b.jpg
باريس- سبوتنيك. وقال جان فرانسوا مارتينز، رئيس جمعية استثمار برج إيفل لراديو "آر إم سي" الفرنسي: "نخطط لطلائه للمرة العشرين".وتابع أنه سيتم تخصيص 84 مليون يورو لهذا الغرض، مضيفا أنه سيتم أيضا تنفيذ مشروع لتحسين المنطقة المحيطة بالبرج. على وجه الخصوص، تخطط السلطات لتعديل طرق دخول البرج.وفقا لمارتينز، يحتاج الناس إلى اجتياز 7 أو 8 معابر مشاة للوصول إلى البرج، وهو أمر غير مقبول لموقع يزوره 21 مليون شخص سنويا. وختم رئيس جمعية استثمار برج إيفل بأن باريس تعتزم استضافة حفل افتتاح "لم يسبق له مثيل" للأولمبياد.
https://sputnikarabic.ae/20210807/باريس-تخطط-لرفع-أكبر-علم-في-التاريخ-على-برج-إيفل-في-ختام-أولمبياد-طوكيو-1049786201.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1050240015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ba53e44c1f47501d0056e6d6bcc13887.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع
فرنسا تنفق 84 مليون دولار لطلاء برج "إيفل"
تابعنا عبر
قررت فرنسا تخصيص نحو 84 مليون يورو (84.4 مليون دولار) لطلاء برج إيفل استعدادا للألعاب الأولمبية 2024.
باريس- سبوتنيك
. وقال جان فرانسوا مارتينز، رئيس جمعية استثمار برج إيفل لراديو "آر إم سي" الفرنسي: "نخطط لطلائه للمرة العشرين".
وتابع أنه سيتم تخصيص 84 مليون يورو لهذا الغرض، مضيفا أنه سيتم أيضا تنفيذ مشروع لتحسين المنطقة المحيطة بالبرج. على وجه الخصوص، تخطط السلطات لتعديل طرق دخول البرج.
وفقا لمارتينز، يحتاج الناس إلى اجتياز 7 أو 8 معابر مشاة للوصول إلى البرج، وهو أمر غير مقبول لموقع يزوره 21 مليون شخص سنويا. وختم رئيس جمعية استثمار برج إيفل بأن باريس تعتزم استضافة حفل افتتاح
"لم يسبق له مثيل" للأولمبياد.