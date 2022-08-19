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https://sputnikarabic.ae/20220819/فرنسا-تنفي-أي-وجود-عسكري-لها-في-منشأة-بلحاف-الغازية-جنوبي-اليمن-1066624374.html
فرنسا تنفي أي وجود عسكري لها في منشأة بلحاف الغازية جنوبي اليمن
فرنسا تنفي أي وجود عسكري لها في منشأة بلحاف الغازية جنوبي اليمن
نفت فرنسا، اليوم الجمعة، ما تردد عن وصول قوات عسكرية تابعة لها إلى منشأة لإنتاج الغاز "تسيطر عليها الإمارات" جنوبي اليمن. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T14:42+0000
2022-08-19T14:42+0000
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وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن عبر تغريدة على حسابها في "تويتر": "لقد علمنا بمزاعم تشير إلى وجود عسكري فرنسي مزعوم في موقع بلحاف في اليمن".وأضافت: "هذه شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وننفيها بشكل رسمي".وكانت مواقع إخبارية تابعة لجماعة "أنصار الله"، أكدت أمس الخميس وصول قوات فرنسية بشكل رسمي إلى منشأة بلحاف الغازية في سياق ما وُصف بـ "استكمال مخطط نهب الغاز اليمني وفق تفاهمات مسبقة".وقال موقع "26 سبتمبر نت" التابع للجماعة إن "قوات فرنسية تضم عشرات الجنود وصلت إلى قاعدة إماراتية في منشأة بلحاف للاستحواذ على منشأة بلحاف ونهب المورد اليمني الهام إلى الأسواق الأوروبية بدعم مباشر من تحالف العدوان (يقصد دول التحالف العربي)".وأضاف الموقع أن "وفدا عسكريا فرنسيا مع وفد من شركة توتال وصل اليوم (أمس) الخميس مدينة عتقة والتقى بالمحافظ (..) وجرى خلال اللقاء وبحضور ضباط إماراتيين مناقشة ترتيبات تشغيل منشأة بلحاف الغازية، التي تستحوذ عليها توتال الفرنسية وقوات إماراتية"، على حد تعبير الموقع التابع لـ "أنصار الله".وأمس الأول (الاثنين)، كتب وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي في حسابه على "تويتر": "تتوالى المعلومات حول تحضيرات تجري لتصدير الغاز من منشأة بلحاف وأنه قد يكون سبب أحداث شبوة وتحرك فرنسا النشط وتفاوضها مع بعض دول الإقليم وأطراف الصراع اليمنية لتصديره في ظل ارتفاع أسعار الغاز دوليا ولتخفيف الضغط الروسي على أوروبا وتوفير الحماية للمنشأة عبر الفيلق الفرنسي الأجنبي".واعتبر القربي في تغريدة لاحقة أن "في تصدير الغاز من بلحاف مصلحة وطنية لحل المعاناة الاقتصادية لليمن والمعيشية للمواطنين وصرف مرتبات الموظفين وربما يفتح الاقتصاد باب مفاوضات الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية إذا لم يتحول إلى وسيلة لتبديد الموارد".يشار إلى أن منشأة بلحاف الغازية الواقعة على بحر العرب هي الأضخم في اليمن وتستحوذ شركة "توتال" الفرنسية على نسبة 39.62% منها.
https://sputnikarabic.ae/20210908/من-يقف-وراء-إشتعال-الصراع-حول-بلحاف-أكبر-منشآت-الغاز-المسال-في-اليمن؟-1050089960.html
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أخبار فرنسا , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
أخبار فرنسا , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

فرنسا تنفي أي وجود عسكري لها في منشأة بلحاف الغازية جنوبي اليمن

14:42 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACHالجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACH
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نفت فرنسا، اليوم الجمعة، ما تردد عن وصول قوات عسكرية تابعة لها إلى منشأة لإنتاج الغاز "تسيطر عليها الإمارات" جنوبي اليمن.
وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن عبر تغريدة على حسابها في "تويتر": "لقد علمنا بمزاعم تشير إلى وجود عسكري فرنسي مزعوم في موقع بلحاف في اليمن".
وأضافت: "هذه شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وننفيها بشكل رسمي".
وكانت مواقع إخبارية تابعة لجماعة "أنصار الله"، أكدت أمس الخميس وصول قوات فرنسية بشكل رسمي إلى منشأة بلحاف الغازية في سياق ما وُصف بـ "استكمال مخطط نهب الغاز اليمني وفق تفاهمات مسبقة".
وقال موقع "26 سبتمبر نت" التابع للجماعة إن "قوات فرنسية تضم عشرات الجنود وصلت إلى قاعدة إماراتية في منشأة بلحاف للاستحواذ على منشأة بلحاف ونهب المورد اليمني الهام إلى الأسواق الأوروبية بدعم مباشر من تحالف العدوان (يقصد دول التحالف العربي)".
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وأضاف الموقع أن "وفدا عسكريا فرنسيا مع وفد من شركة توتال وصل اليوم (أمس) الخميس مدينة عتقة والتقى بالمحافظ (..) وجرى خلال اللقاء وبحضور ضباط إماراتيين مناقشة ترتيبات تشغيل منشأة بلحاف الغازية، التي تستحوذ عليها توتال الفرنسية وقوات إماراتية"، على حد تعبير الموقع التابع لـ "أنصار الله".

وزعم الموقع أن الإمارات سبق و"أبرمت اتفاقا مع فرنسا لإعادة تشغيل المنشأة الغازية".

وأمس الأول (الاثنين)، كتب وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي في حسابه على "تويتر": "تتوالى المعلومات حول تحضيرات تجري لتصدير الغاز من منشأة بلحاف وأنه قد يكون سبب أحداث شبوة وتحرك فرنسا النشط وتفاوضها مع بعض دول الإقليم وأطراف الصراع اليمنية لتصديره في ظل ارتفاع أسعار الغاز دوليا ولتخفيف الضغط الروسي على أوروبا وتوفير الحماية للمنشأة عبر الفيلق الفرنسي الأجنبي".
واعتبر القربي في تغريدة لاحقة أن "في تصدير الغاز من بلحاف مصلحة وطنية لحل المعاناة الاقتصادية لليمن والمعيشية للمواطنين وصرف مرتبات الموظفين وربما يفتح الاقتصاد باب مفاوضات الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية إذا لم يتحول إلى وسيلة لتبديد الموارد".
يشار إلى أن منشأة بلحاف الغازية الواقعة على بحر العرب هي الأضخم في اليمن وتستحوذ شركة "توتال" الفرنسية على نسبة 39.62% منها.
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