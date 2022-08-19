فرنسا تنفي أي وجود عسكري لها في منشأة بلحاف الغازية جنوبي اليمن
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACHالجيش الفرنسي
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACH
نفت فرنسا، اليوم الجمعة، ما تردد عن وصول قوات عسكرية تابعة لها إلى منشأة لإنتاج الغاز "تسيطر عليها الإمارات" جنوبي اليمن.
وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن عبر تغريدة على حسابها في "تويتر": "لقد علمنا بمزاعم تشير إلى وجود عسكري فرنسي مزعوم في موقع بلحاف في اليمن".
وأضافت: "هذه شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وننفيها بشكل رسمي".
لقد علمنا بمزاعم تشير إلى وجود عسكري فرنسي مزعوم في موقع #بلحاف في #اليمن.— La France au Yemen (@France_in_Yemen) August 19, 2022
هذه شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق و ننفيها بشكل رسمي.#اليمن #فرنسا
وكانت مواقع إخبارية تابعة لجماعة "أنصار الله"، أكدت أمس الخميس وصول قوات فرنسية بشكل رسمي إلى منشأة بلحاف الغازية في سياق ما وُصف بـ "استكمال مخطط نهب الغاز اليمني وفق تفاهمات مسبقة".
وقال موقع "26 سبتمبر نت" التابع للجماعة إن "قوات فرنسية تضم عشرات الجنود وصلت إلى قاعدة إماراتية في منشأة بلحاف للاستحواذ على منشأة بلحاف ونهب المورد اليمني الهام إلى الأسواق الأوروبية بدعم مباشر من تحالف العدوان (يقصد دول التحالف العربي)".
8 سبتمبر 2021, 19:16 GMT
وأضاف الموقع أن "وفدا عسكريا فرنسيا مع وفد من شركة توتال وصل اليوم (أمس) الخميس مدينة عتقة والتقى بالمحافظ (..) وجرى خلال اللقاء وبحضور ضباط إماراتيين مناقشة ترتيبات تشغيل منشأة بلحاف الغازية، التي تستحوذ عليها توتال الفرنسية وقوات إماراتية"، على حد تعبير الموقع التابع لـ "أنصار الله".
وأمس الأول (الاثنين)، كتب وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي في حسابه على "تويتر": "تتوالى المعلومات حول تحضيرات تجري لتصدير الغاز من منشأة بلحاف وأنه قد يكون سبب أحداث شبوة وتحرك فرنسا النشط وتفاوضها مع بعض دول الإقليم وأطراف الصراع اليمنية لتصديره في ظل ارتفاع أسعار الغاز دوليا ولتخفيف الضغط الروسي على أوروبا وتوفير الحماية للمنشأة عبر الفيلق الفرنسي الأجنبي".
تتوالى المعلومات حول تحضيرات تجري لتصدير الغاز من منشأة بلحاف وأنه قد يكون سبب احداث شبوة وتحرك فرنسا النشط وتفاوضها مع بعض دول الاقليم واطراف الصراع اليمنية لتصديره في ظل ارتفاع اسعار الغاز دوليا ولتخفيف الضغط الروسي على اوربا وتوفير الحماية للمنشاة عبر الفيلق الفرنسي الاجنبي— Dr Abubaker Alqirbi. الدكتور ابوبكر القربي (@AAlqirbi) August 16, 2022
واعتبر القربي في تغريدة لاحقة أن "في تصدير الغاز من بلحاف مصلحة وطنية لحل المعاناة الاقتصادية لليمن والمعيشية للمواطنين وصرف مرتبات الموظفين وربما يفتح الاقتصاد باب مفاوضات الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية إذا لم يتحول إلى وسيلة لتبديد الموارد".
في تصدير الغاز من بلحاف مصلحة وطنية لحل المعاناة الاقتصادية لليمن والمعيشية للمواطنين وصرف مرتبات الموظفين وربما يفتح الاقتصاد باب مفاوضات الحل السياسي الشامل للازمة اليمنية إذا لم يتحول الى وسيلة لتبديد الموارد— Dr Abubaker Alqirbi. الدكتور ابوبكر القربي (@AAlqirbi) August 17, 2022
يشار إلى أن منشأة بلحاف الغازية الواقعة على بحر العرب هي الأضخم في اليمن وتستحوذ شركة "توتال" الفرنسية على نسبة 39.62% منها.