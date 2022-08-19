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https://sputnikarabic.ae/20220819/فنانة-ترسم-بيديها-وقدميها-في-نفس-الوقت-فيديو-1066626762.html
فنانة ترسم بيديها وقدميها في نفس الوقت... فيديو
فنانة ترسم بيديها وقدميها في نفس الوقت... فيديو
أثارت فنانة هولندية إبهار العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع مصور لها تبرز ‏فيه موهبتها العجيبة، وهي القدرة على رسم 4 صور متقنة للغاية في نفس... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T15:20+0000
2022-08-19T15:20+0000
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ويمكن لراجاسينا فان دام، البالغة من العمر 29 عاما، أن تكمل ما يصل إلى 6 رسوم توضيحية بالقلم الرصاص في نفس الوقت، بالاستعانة بكل جزء من أطرافها يحمل فرشاة الرسم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقد تستغرق رسومات راجاسينا ما يصل إلى 40 ساعة حتى تكتمل.وقال راجاسينا إن فكرة اعتمادها على يديها وقدميها لرسم اللوحات في نفس التوقيت جاءتها في عام 2019، لكي تكون أكثر إنتاجية، وذلك لأنها لم تصنع أي أعمال فنية للسنوات السابقة، بسبب مرورها بمشاكل صحية.وتزعم راجاسينا فان دام أنها أجرت مسحا كشف عن امتلاكها أداء غير عاديا للدماغ، بينما كانت ترسم لوحات فنية مختلفة في وقت واحد.وفسرت أن "الدماغ الأيمن والأيسر لديها متصلان تماما و3 مرات أعلى من المعتاد، لذا فهما يتبادلان المعلومات بسرعة كبيرة"، وفقا لقولها.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

فنانة ترسم بيديها وقدميها في نفس الوقت... فيديو

15:20 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / JOEL SAGETأقلام رصاص
أقلام رصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
أقلام رصاص
© AFP 2022 / JOEL SAGET
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أثارت فنانة هولندية إبهار العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع مصور لها تبرز ‏فيه موهبتها العجيبة، وهي القدرة على رسم 4 صور متقنة للغاية في نفس الوقت، باستخدام يديها وقدميها.‏
ويمكن لراجاسينا فان دام، البالغة من العمر 29 عاما، أن تكمل ما يصل إلى 6 رسوم توضيحية بالقلم الرصاص في نفس الوقت، بالاستعانة بكل جزء من أطرافها يحمل فرشاة الرسم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقد تستغرق رسومات راجاسينا ما يصل إلى 40 ساعة حتى تكتمل.
وقال راجاسينا إن فكرة اعتمادها على يديها وقدميها لرسم اللوحات في نفس التوقيت جاءتها في عام 2019، لكي تكون أكثر إنتاجية، وذلك لأنها لم تصنع أي أعمال فنية للسنوات السابقة، بسبب مرورها بمشاكل صحية.
وتزعم راجاسينا فان دام أنها أجرت مسحا كشف عن امتلاكها أداء غير عاديا للدماغ، بينما كانت ترسم لوحات فنية مختلفة في وقت واحد.
وفسرت أن "الدماغ الأيمن والأيسر لديها متصلان تماما و3 مرات أعلى من المعتاد، لذا فهما يتبادلان المعلومات بسرعة كبيرة"، وفقا لقولها.
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