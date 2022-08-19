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قدرات الجيوش المشاركة في المسابقة الدولية للإنزال الجوي في الجزائر
قدرات الجيوش المشاركة في المسابقة الدولية للإنزال الجوي في الجزائر
تشارك جيوش 16 دولة في المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 15 إلى 27 أغسطس/ آب الجاري. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T09:19+0000
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وتضم المسابقة 3 من أقوى جيوش العالم هي روسيا، التي يحتل جيشها المرتبة الثانية عالميا، والصين، الثالثة عالميا، إضافة إلى الجيش الهندي، الذي يصنف في المرتبة الرابعة بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

قدرات الجيوش المشاركة في المسابقة الدولية للإنزال الجوي في الجزائر

09:19 GMT 19.08.2022
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تشارك جيوش 16 دولة في المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 15 إلى 27 أغسطس/ آب الجاري.
وتضم المسابقة 3 من أقوى جيوش العالم هي روسيا، التي يحتل جيشها المرتبة الثانية عالميا، والصين، الثالثة عالميا، إضافة إلى الجيش الهندي، الذي يصنف في المرتبة الرابعة بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
قدرات الجيوش المشاركة في المسابقة الدولية للإنزال الجوي بالجزائر - سبوتنيك عربي
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