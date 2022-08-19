https://sputnikarabic.ae/20220819/قدرات-الجيوش-المشاركة-في-المسابقة-الدولية-للإنزال-الجوي-في-الجزائر-1066608346.html
قدرات الجيوش المشاركة في المسابقة الدولية للإنزال الجوي في الجزائر
قدرات الجيوش المشاركة في المسابقة الدولية للإنزال الجوي في الجزائر
تشارك جيوش 16 دولة في المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 15 إلى 27 أغسطس/ آب الجاري. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T09:19+0000
2022-08-19T09:19+0000
2022-08-19T09:19+0000
انفوجرافيك
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وتضم المسابقة 3 من أقوى جيوش العالم هي روسيا، التي يحتل جيشها المرتبة الثانية عالميا، والصين، الثالثة عالميا، إضافة إلى الجيش الهندي، الذي يصنف في المرتبة الرابعة بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
قدرات الجيوش المشاركة في المسابقة الدولية للإنزال الجوي في الجزائر
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تشارك جيوش 16 دولة في المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 15 إلى 27 أغسطس/ آب الجاري.
وتضم المسابقة 3 من أقوى جيوش العالم هي روسيا، التي يحتل جيشها المرتبة الثانية عالميا، والصين، الثالثة عالميا، إضافة إلى الجيش الهندي، الذي يصنف في المرتبة الرابعة بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.