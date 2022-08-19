https://sputnikarabic.ae/20220819/قدرات-خارقة-للهاوتزر-الروسي-مستا-إس-1066617046.html
قدرات خارقة للهاوتزر الروسي "مستا إس"
قدرات خارقة للهاوتزر الروسي "مستا إس"
يمتلك الجيش الروسي آلاف المدافع الذاتية الحركة ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، الذي يضم مجموعة متنوعة من أقوى المدافع في العالم ومنها مدافع "مستا ... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T11:45+0000
2022-08-19T11:45+0000
2022-08-19T12:02+0000
انفوجرافيك
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وتم تصميم مدافع "مستا - إس" لتدمير قائمة واسعة من الأهداف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
قدرات خارقة للهاوتزر الروسي "مستا إس"
11:45 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 12:02 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
يمتلك الجيش الروسي آلاف المدافع الذاتية الحركة ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، الذي يضم مجموعة متنوعة من أقوى المدافع في العالم ومنها مدافع "مستا - إس" الخارقة.
وتم تصميم مدافع "مستا - إس" لتدمير قائمة واسعة من الأهداف.