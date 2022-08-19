https://sputnikarabic.ae/20220819/لعنة-سبايكر-تفاصيل-اعتقال-حفيد-الأخ-غير-الشقيق-لصدام-حسين-في-لبنان-فيديو-1066641835.html
"لعنة سبايكر".. تفاصيل اعتقال حفيد الأخ غير الشقيق لصدام حسين في لبنان.. فيديو
"لعنة سبايكر".. تفاصيل اعتقال حفيد الأخ غير الشقيق لصدام حسين في لبنان.. فيديو
كشفت قناة لبنانية عن تفاصيل اعتقال "عبد الله ياسر السبعاوي حفيد الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في لبنان. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T21:54+0000
2022-08-19T21:54+0000
2022-08-19T21:54+0000
العراق
لبنان
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وقالت قناة "الجديد"، إن السبعاوي موقوف حاليا لدى مديرية الأمن العام اللبنانية وذلك بناء على طلب من السلطات العراقية.ونفت القناة أن يكون السبعاوي قد "ارتكب أي جرم أو صدرت بحقه مذكرة اعتقال محلية أو دولية".وأوضحت أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي طلب شخصيا من بيروت تسليم السبعاوي لبغداد.من جانبها، قالت المحامية بشرى خليل، إن نوال شقيقة الرئيس الراحل صدام حسين اتصلت بها وكذلك سعد سبعاوي عم عبد الله، وآخرون من العائلة وأبلغوها بشأن توقيفه في لبنان وبأنه يحمل جواز سفر يمنيا.وأشارت إلى أنها تواصلت مع النيابة اللبنانية واتضح عدم اتهام عبد الله بارتكاب أي جرم في لبنان الذي يقيم فيه بغرض العمل منذ 4 سنوات.وكشفت خليل أن السلطات العراقية تتهم نجل حفيد صدام بالمشاركة في مجزرة سبايكر التي وقعت عام 2014، عندما أعدم تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.واعتبرت أن ملاحقة عبد الله تأتي بغرض "الانتقام" من كل أقارب الرئيس العراقي الراحل ليس إلا.
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العراق, لبنان
"لعنة سبايكر".. تفاصيل اعتقال حفيد الأخ غير الشقيق لصدام حسين في لبنان.. فيديو
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كشفت قناة لبنانية عن تفاصيل اعتقال "عبد الله ياسر السبعاوي حفيد الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في لبنان.
وقالت قناة
"الجديد"، إن السبعاوي موقوف حاليا لدى مديرية الأمن العام اللبنانية وذلك بناء على طلب من السلطات العراقية.
ونفت القناة أن يكون السبعاوي قد "ارتكب أي جرم أو صدرت بحقه مذكرة اعتقال محلية أو دولية".
وأوضحت أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
طلب شخصيا من بيروت تسليم السبعاوي لبغداد.
من جانبها، قالت المحامية بشرى خليل، إن نوال شقيقة الرئيس الراحل صدام حسين
اتصلت بها وكذلك سعد سبعاوي عم عبد الله، وآخرون من العائلة وأبلغوها بشأن توقيفه في لبنان وبأنه يحمل جواز سفر يمنيا.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع النيابة اللبنانية واتضح عدم اتهام عبد الله بارتكاب أي جرم في لبنان الذي يقيم فيه بغرض العمل منذ 4 سنوات.
وكشفت خليل أن السلطات العراقية تتهم نجل حفيد صدام بالمشاركة في مجزرة سبايكر التي وقعت عام 2014، عندما أعدم تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.
واعتبرت أن ملاحقة عبد الله تأتي بغرض "الانتقام" من كل أقارب الرئيس العراقي الراحل ليس إلا.