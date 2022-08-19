https://sputnikarabic.ae/20220819/ليبيا--إعادة-تفعيل-الهيئة-الدستورية-بين-تدعيم-السلطة-القضائية-أو-انشقاقها-1066622510.html

ليبيا ... إعادة تفعيل الهيئة الدستورية بين تدعيم السلطة القضائية أو انشقاقها

ليبيا ... إعادة تفعيل الهيئة الدستورية بين تدعيم السلطة القضائية أو انشقاقها

تناقش الحلقة تداعيات إعادة تفعيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية، والمغلقة منذ 7 سنوات بقرار من المحكمة العليا لأسباب تتعلق بإبعاد القضاء عن... 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T13:53+0000

2022-08-19T13:53+0000

2022-08-19T13:53+0000

راديو

بانوراما

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ليبيا ... إعادة تفعيل الهيئة الدستورية بين تدعيم السلطة القضائية أو إنشقاقها ليبيا ... إعادة تفعيل الهيئة الدستورية بين تدعيم السلطة القضائية أو إنشقاقها

ويأتي القرار في ظروف حرجة تمر بها الأزمة الليبية، لا سيما بعد فشل استحقاق إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وبينما لم يصدر حتى اللحظة موقف من جانب مجلس النواب والحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا، رحب رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بقرار المحكمة العليا، معتبرًا أنها "قد تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة".الكاتب السياسي المختص في الشأن الليبي إدريس حميد، رأى أنهوأضاف حميد، في حديثه لبرنامج "بانوراما" أنالتفاصيل في الملف الصوتي...

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