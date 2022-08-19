https://sputnikarabic.ae/20220819/ليبيا--إعادة-تفعيل-الهيئة-الدستورية-بين-تدعيم-السلطة-القضائية-أو-انشقاقها-1066622510.html
ليبيا ... إعادة تفعيل الهيئة الدستورية بين تدعيم السلطة القضائية أو انشقاقها
ليبيا ... إعادة تفعيل الهيئة الدستورية بين تدعيم السلطة القضائية أو انشقاقها
تناقش الحلقة تداعيات إعادة تفعيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية، والمغلقة منذ 7 سنوات بقرار من المحكمة العليا لأسباب تتعلق بإبعاد القضاء عن... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T13:53+0000
2022-08-19T13:53+0000
2022-08-19T13:53+0000
راديو
بانوراما
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ليبيا ... إعادة تفعيل الهيئة الدستورية بين تدعيم السلطة القضائية أو إنشقاقها
ليبيا ... إعادة تفعيل الهيئة الدستورية بين تدعيم السلطة القضائية أو إنشقاقها
ويأتي القرار في ظروف حرجة تمر بها الأزمة الليبية، لا سيما بعد فشل استحقاق إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وبينما لم يصدر حتى اللحظة موقف من جانب مجلس النواب والحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا، رحب رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بقرار المحكمة العليا، معتبرًا أنها "قد تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة".الكاتب السياسي المختص في الشأن الليبي إدريس حميد، رأى أنهوأضاف حميد، في حديثه لبرنامج "بانوراما" أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ليبيا ... إعادة تفعيل الهيئة الدستورية بين تدعيم السلطة القضائية أو انشقاقها
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تناقش الحلقة تداعيات إعادة تفعيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية، والمغلقة منذ 7 سنوات بقرار من المحكمة العليا لأسباب تتعلق بإبعاد القضاء عن تأثيرات الانقسام السياسي الذي بدأ عام 2014.
ويأتي القرار في ظروف حرجة تمر بها الأزمة الليبية، لا سيما بعد فشل استحقاق إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبينما لم يصدر حتى اللحظة موقف من جانب مجلس النواب والحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا، رحب رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بقرار المحكمة العليا، معتبرًا أنها "قد تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة".
الكاتب السياسي المختص في الشأن الليبي إدريس حميد، رأى أنه
"من شأن الخطوة إعادة الاعتبار للسلطة القضائية، التي تعاني من التعطيل بسبب الانشقاق في مؤسسات السلطة".
وأضاف حميد، في حديثه لبرنامج "بانوراما
" أن
"عمل الدائرة الدستورية لن يكون سهلًا، لأن قراراتها لن تحظى بحكم المنطق بموافقة وقبول كافة الأطراف السياسية في البلاد".
التفاصيل في الملف الصوتي...