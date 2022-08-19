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محمد بن سلمان يلتقي بزعيم تيار الحكمة العراقي ويستعرضان العلاقات الثنائية... صور
محمد بن سلمان يلتقي بزعيم تيار الحكمة العراقي ويستعرضان العلاقات الثنائية... صور
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، في مدينة جدة، مع زعيم تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T06:21+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وحضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.فيما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة السيد محسن الحكيم.
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السعودية, العراق, العالم العربي
السعودية, العراق, العالم العربي

محمد بن سلمان يلتقي بزعيم تيار الحكمة العراقي ويستعرضان العلاقات الثنائية... صور

06:21 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، في مدينة جدة، مع زعيم تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.
فيما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة السيد محسن الحكيم.
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