https://sputnikarabic.ae/20220819/محمد-بن-سلمان-يلتقي-بزعيم-تيار-الحكمة-العراقي-ويستعرضان-العلاقات-الثنائية-صور-1066604777.html
محمد بن سلمان يلتقي بزعيم تيار الحكمة العراقي ويستعرضان العلاقات الثنائية... صور
محمد بن سلمان يلتقي بزعيم تيار الحكمة العراقي ويستعرضان العلاقات الثنائية... صور
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، في مدينة جدة، مع زعيم تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T06:21+0000
2022-08-19T06:21+0000
2022-08-19T06:21+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وحضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.فيما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة السيد محسن الحكيم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العراق, العالم العربي
السعودية, العراق, العالم العربي
محمد بن سلمان يلتقي بزعيم تيار الحكمة العراقي ويستعرضان العلاقات الثنائية... صور
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، في مدينة جدة، مع زعيم تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.
فيما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة السيد محسن الحكيم.