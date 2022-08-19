مدينة جدة السعودية تشهد مواجهة حاسمة بين أوسيك وجوشوا في "نزال البحر الأحمر"
© AP Photo / Dave Thompsonالبريطاني "أنتوني جوشوا" بطل العالم بالملاكمة
© AP Photo / Dave Thompson
تشهد مدينة جدة غربي السعودية، غدا السبت، مواجهة حاسمة بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا، في إطار نهائي بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل "نزال البحر الأحمر".
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء اليوم الجمعة، إن الحدث سيقام على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.
أحداث عالمية نفخر باستضافتها بفضل دعم قيادتنا اللامحدود 🇸🇦— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) August 19, 2022
غدًا العالم على موعد مع #نزال_البحر_الأحمر في موطن الأحداث الرياضية الكبرى 🤩 pic.twitter.com/GPMcfJfSJV
وأشارت إلى إقامة 10 نزالات أخرى عند الساعة السادسة مساء غد بالتوقيت المحلي، قبل النزال الرئيسي بين أوسيك وجوشوا والذي يقام عند الواحدة بعد منتصف الليل.
غداً: 🔟 نزالات ثانوية تسبق نهائي العالم للوزن الثقيل 😍— وزارة الرياضة (@gsaksa) August 19, 2022
⏰ موعد المواجهة الأولى: 5م | #نزال_البحر_الأحمر 🌊 pic.twitter.com/y42WI0gLr9
وبحسب "واس": "تأتي استضافة المملكة لهذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، باعتبارها وجهةً عالمية لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى".
وفي سبتمبر/أيلول 2021، كانت المواجهة الأولى بين أوسيك وجوشوا، على استاد توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن، بحضور 60 ألف متفرج، وانتهت بفوز الملاكم الأوكراني.
ولاحقا طلب جوشوا بـ "لقاء العودة"، وهو ما سيحدث لأول مرة منذ عام 1999 في تاريخ منافسات الوزن الثقيل.