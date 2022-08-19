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https://sputnikarabic.ae/20220819/مدينة-جدة-السعودية-تشهد-مواجهة-حاسمة-بين-أوسيك-وجوشوا-في-نزال-البحر-الأحمر-1066637909.html
مدينة جدة السعودية تشهد مواجهة حاسمة بين أوسيك وجوشوا في "نزال البحر الأحمر"
مدينة جدة السعودية تشهد مواجهة حاسمة بين أوسيك وجوشوا في "نزال البحر الأحمر"
تشهد مدينة جدة غربي السعودية، غدا السبت، مواجهة حاسمة بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا، في إطار نهائي بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل... 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T19:22+0000
2022-08-19T19:22+0000
رياضة
السعودية
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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء اليوم الجمعة، إن الحدث سيقام على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.وأشارت إلى إقامة 10 نزالات أخرى عند الساعة السادسة مساء غد بالتوقيت المحلي، قبل النزال الرئيسي بين أوسيك وجوشوا والذي يقام عند الواحدة بعد منتصف الليل.وبحسب "واس": "تأتي استضافة المملكة لهذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، باعتبارها وجهةً عالمية لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى".وفي سبتمبر/أيلول 2021، كانت المواجهة الأولى بين أوسيك وجوشوا، على استاد توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن، بحضور 60 ألف متفرج، وانتهت بفوز الملاكم الأوكراني.ولاحقا طلب جوشوا بـ "لقاء العودة"، وهو ما سيحدث لأول مرة منذ عام 1999 في تاريخ منافسات الوزن الثقيل.
السعودية
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رياضة, السعودية
رياضة, السعودية

مدينة جدة السعودية تشهد مواجهة حاسمة بين أوسيك وجوشوا في "نزال البحر الأحمر"

19:22 GMT 19.08.2022
© AP Photo / Dave Thompsonالبريطاني "أنتوني جوشوا" بطل العالم بالملاكمة
البريطاني أنتوني جوشوا بطل العالم بالملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Dave Thompson
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تشهد مدينة جدة غربي السعودية، غدا السبت، مواجهة حاسمة بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني أنتوني جوشوا، في إطار نهائي بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل "نزال البحر الأحمر".
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء اليوم الجمعة، إن الحدث سيقام على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وأشارت إلى إقامة 10 نزالات أخرى عند الساعة السادسة مساء غد بالتوقيت المحلي، قبل النزال الرئيسي بين أوسيك وجوشوا والذي يقام عند الواحدة بعد منتصف الليل.
وبحسب "واس": "تأتي استضافة المملكة لهذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، باعتبارها وجهةً عالمية لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى".
وفي سبتمبر/أيلول 2021، كانت المواجهة الأولى بين أوسيك وجوشوا، على استاد توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن، بحضور 60 ألف متفرج، وانتهت بفوز الملاكم الأوكراني.
ولاحقا طلب جوشوا بـ "لقاء العودة"، وهو ما سيحدث لأول مرة منذ عام 1999 في تاريخ منافسات الوزن الثقيل.
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