https://sputnikarabic.ae/20220819/مصر-احتواء-ماس-كهربائي-في-كنيسة-قبل-خروجه-عن-السيطرة-1066641030.html
مصر... احتواء ماس كهربائي في كنيسة قبل خروجه عن السيطرة
مصر... احتواء ماس كهربائي في كنيسة قبل خروجه عن السيطرة
تمكن مسؤولو كنيسة مصرية من السيطرة على ماس كهربائي قبل خروجه عن السيطرة وتسببه في حريق، اليوم الجمعة، بعدما هرعوا لفصل التيار الكهربائي فور اشتعال وحدة للطاقة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T21:12+0000
2022-08-19T21:12+0000
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ونفى القمص موسي إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقوع حريق في كنيسة العذراء والشهيد أبانوب بالبراجيل بمركز أوسيم التابعة لإيبارشية 6 أكتوبر.وأوضح القمص في بيان نقله موقع "مصراوي" أن ما حدث هو "شرر (تطاير للنيران الناجمة عن اشتعال وحدات الكهرباء) في لوحة الكهرباء الرئيسية، فقام مسؤولو الكنيسة بفصل التيار (الكهربائي).وقال القمص موسى إبراهيم إنه مسؤولو الكنيسة أبلغوا قسم الأعطال بشركة الكهرباء المختصة، والتي أرسلت فريقا على الفور أصلح العطل، لكن لم يحدث حريقا أو تلفيات.وشهدت مصر، هذا الأسبوع، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
https://sputnikarabic.ae/20220814/النائب-العام-المصري-يعلن-الانتهاء-من-مناظرة-جثامين-حريق-كنيسة-المنيرة-1066400903.html
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أخبار مصر الآن
مصر... احتواء ماس كهربائي في كنيسة قبل خروجه عن السيطرة
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تمكن مسؤولو كنيسة مصرية من السيطرة على ماس كهربائي قبل خروجه عن السيطرة وتسببه في حريق، اليوم الجمعة، بعدما هرعوا لفصل التيار الكهربائي فور اشتعال وحدة للطاقة.
ونفى القمص موسي إبراهيم
المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقوع حريق في كنيسة العذراء والشهيد أبانوب بالبراجيل بمركز أوسيم التابعة لإيبارشية 6 أكتوبر.
وأوضح القمص في بيان نقله موقع
"مصراوي" أن ما حدث هو "شرر (تطاير للنيران الناجمة عن اشتعال وحدات الكهرباء) في لوحة الكهرباء الرئيسية، فقام مسؤولو الكنيسة بفصل التيار (الكهربائي).
وقال القمص موسى إبراهيم إنه مسؤولو الكنيسة أبلغوا قسم الأعطال بشركة الكهرباء المختصة، والتي أرسلت فريقا على الفور أصلح العطل، لكن لم يحدث حريقا أو تلفيات.
وشهدت مصر، هذا الأسبوع، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين
بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.