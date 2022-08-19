https://sputnikarabic.ae/20220819/مصر-كشف-موقف-الخريطة-الزمنية-للعام-الدراسي-بعد-قرار-التأجيل-1066617419.html
مصر... كشف موقف الخريطة الزمنية للعام الدراسي بعد قرار التأجيل
مصر... كشف موقف الخريطة الزمنية للعام الدراسي بعد قرار التأجيل
كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم المصرية عن موقف الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022/2023 بعد قرار تأجيل موعد بدء الدراسة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "مصراوي" عن المصدر، قوله إنه من المتوقع ترحيل الخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الجديد 2022/2023 أسبوعًا على الأقل، نظرا لتأجيل بدء الدراسة بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات ليوم السبت 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بدلا من 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.يذكر أن وزير التعليم المصري رضا حجازي كان قد قرر، في وقت سابق، تأجيل موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت 1 أكتوبر 2022.وتضمن قرار التعليم المصرية أن يكون يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).وأوضح حجازي أسباب تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد إلى مطلع أكتوبر، قائلا إن "التعليم العالي سيبدأ 1 أكتوبر، وحفاظا على الأسرة المصرية، قررنا إن الموعد يكون أول أكتوبر عشان تجنبا لتشتيت الطلاب والأسر"، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الأزهر الشريف في هذا الصدد.
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أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر... كشف موقف الخريطة الزمنية للعام الدراسي بعد قرار التأجيل
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كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم المصرية عن موقف الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022/2023 بعد قرار تأجيل موعد بدء الدراسة.
ونقل موقع
"مصراوي" عن المصدر، قوله إنه من المتوقع ترحيل الخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الجديد 2022/2023 أسبوعًا على الأقل، نظرا لتأجيل بدء الدراسة بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات ليوم السبت 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بدلا من 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.
يذكر أن وزير التعليم المصري رضا حجازي كان قد قرر، في وقت سابق، تأجيل موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت 1 أكتوبر 2022.
وتضمن قرار التعليم المصرية أن يكون يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).
وأوضح حجازي أسباب تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد إلى مطلع أكتوبر، قائلا إن "التعليم العالي سيبدأ 1 أكتوبر، وحفاظا على الأسرة المصرية، قررنا إن الموعد يكون أول أكتوبر عشان تجنبا لتشتيت الطلاب والأسر"، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الأزهر الشريف في هذا الصدد.