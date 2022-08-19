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https://sputnikarabic.ae/20220819/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-طوباس-شمال-شرقي-الضفة-الغربية-1066615695.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، فجرا، في طوباس في الضفة الغربية. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T11:13+0000
2022-08-19T11:13+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "استشهد المواطن صلاح توفيق صوافطة [58 عاما]، اليوم الجمعة؛ متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس".وكان صوافطة أصيب بالرصاص الحي في رأسه، ووصفت إصابته بالحرجة؛ ليفارق بعدها الحياة، بعد فشل جهود إنقاذه.واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس، فجر اليوم الأربعاء، وأطلقت النار صوب صوافطة، أثناء عودته من صلاة الفجر؛ فيما أصابت شابا آخر بعيار حي في الفخذ.
https://sputnikarabic.ae/20220817/مراسلنا-مقتل-فلسطيني-خلال-اشتباكات-عنيفة-مع-الجيش-الإسرائيلي-شرق-نابلس-1066549217.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية

11:13 GMT 19.08.2022
© REUTERS / Mussa Qawasmaاشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© REUTERS / Mussa Qawasma
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، فجرا، في طوباس في الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "استشهد المواطن صلاح توفيق صوافطة [58 عاما]، اليوم الجمعة؛ متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس".
عشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في كتائب شهداء الأقصى قضى في عملية إسرائيلية في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية
17 أغسطس, 22:11 GMT
وكان صوافطة أصيب بالرصاص الحي في رأسه، ووصفت إصابته بالحرجة؛ ليفارق بعدها الحياة، بعد فشل جهود إنقاذه.
واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس، فجر اليوم الأربعاء، وأطلقت النار صوب صوافطة، أثناء عودته من صلاة الفجر؛ فيما أصابت شابا آخر بعيار حي في الفخذ.
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