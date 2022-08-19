https://sputnikarabic.ae/20220819/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-طوباس-شمال-شرقي-الضفة-الغربية-1066615695.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، فجرا، في طوباس في الضفة الغربية. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T11:13+0000
2022-08-19T11:13+0000
2022-08-19T11:13+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "استشهد المواطن صلاح توفيق صوافطة [58 عاما]، اليوم الجمعة؛ متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس".وكان صوافطة أصيب بالرصاص الحي في رأسه، ووصفت إصابته بالحرجة؛ ليفارق بعدها الحياة، بعد فشل جهود إنقاذه.واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس، فجر اليوم الأربعاء، وأطلقت النار صوب صوافطة، أثناء عودته من صلاة الفجر؛ فيما أصابت شابا آخر بعيار حي في الفخذ.
https://sputnikarabic.ae/20220817/مراسلنا-مقتل-فلسطيني-خلال-اشتباكات-عنيفة-مع-الجيش-الإسرائيلي-شرق-نابلس-1066549217.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، فجرا، في طوباس في الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "استشهد المواطن صلاح توفيق صوافطة [58 عاما]، اليوم الجمعة؛ متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس".
وكان صوافطة أصيب بالرصاص الحي في رأسه، ووصفت إصابته بالحرجة؛ ليفارق بعدها الحياة، بعد فشل جهود إنقاذه.
واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس، فجر اليوم الأربعاء، وأطلقت النار صوب صوافطة، أثناء عودته من صلاة الفجر؛ فيما أصابت شابا آخر بعيار حي في الفخذ.