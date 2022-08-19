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https://sputnikarabic.ae/20220819/نجوى-كرم-تأسر-جمهورها-في-قلعة-دمشق-1066618426.html
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
أحيت نجوى كرم حفلا غنائيا في العاصمة السورية دمشق، أعاد إلى الأذهان العلاقة الوطيدة التي تجمع هذه الفنانة اللبنانية بجمهورها السوري. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T12:11+0000
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ففي مشهد كشف جانبا من علاقتها بجمهورها السوري، بادلت الفنانة اللبنانية هتافاته بالدموع لحظة اعتلت المسرح الذي أقيم في الباحة الرئيسية لقلعة دمشق الأثرية.كرم التي لطالما حظيت بجمهور واسع في سوريا ما قبل الحرب، لربما تكون أبرز الفنانين اللبنانيين حضورا في الساحة الغنائية السورية بعد مواطنتها اللبنانية "فيروز" التي ما زالت تصنف كأسطورة فنية يصعب منافستها في المدى المنظور.
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صور, أخبار سوريا اليوم, مجتمع, وسائط متعددة, لبنان, фото
صور, أخبار سوريا اليوم, مجتمع, وسائط متعددة, لبنان, фото

نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق

12:11 GMT 19.08.2022
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أحيت نجوى كرم حفلا غنائيا في العاصمة السورية دمشق، أعاد إلى الأذهان العلاقة الوطيدة التي تجمع هذه الفنانة اللبنانية بجمهورها السوري.
ففي مشهد كشف جانبا من علاقتها بجمهورها السوري، بادلت الفنانة اللبنانية هتافاته بالدموع لحظة اعتلت المسرح الذي أقيم في الباحة الرئيسية لقلعة دمشق الأثرية.
كرم التي لطالما حظيت بجمهور واسع في سوريا ما قبل الحرب، لربما تكون أبرز الفنانين اللبنانيين حضورا في الساحة الغنائية السورية بعد مواطنتها اللبنانية "فيروز" التي ما زالت تصنف كأسطورة فنية يصعب منافستها في المدى المنظور.
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourنجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourنجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
 نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
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