نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
أحيت نجوى كرم حفلا غنائيا في العاصمة السورية دمشق، أعاد إلى الأذهان العلاقة الوطيدة التي تجمع هذه الفنانة اللبنانية بجمهورها السوري.
ففي مشهد كشف جانبا من علاقتها بجمهورها السوري، بادلت الفنانة اللبنانية هتافاته بالدموع لحظة اعتلت المسرح الذي أقيم في الباحة الرئيسية لقلعة دمشق الأثرية.
كرم التي لطالما حظيت بجمهور واسع في سوريا ما قبل الحرب، لربما تكون أبرز الفنانين اللبنانيين حضورا في الساحة الغنائية السورية بعد مواطنتها اللبنانية "فيروز" التي ما زالت تصنف كأسطورة فنية يصعب منافستها في المدى المنظور.
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
1/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
2/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
3/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
4/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourنجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
5/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
6/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourنجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
7/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
8/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
9/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
10/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
11/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
12/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
13/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
14/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق
15/15
© Sputnik . Mohammad Damour
نجوى كرم تأسر جمهورها في قلعة دمشق