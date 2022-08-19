https://sputnikarabic.ae/20220819/والي-الخرطوم-يلتقي-الإداريين-لبحث-مشكلات-الولاية-1066624061.html
والي الخرطوم يلتقي الإداريين لبحث مشكلات الولاية
والي الخرطوم يلتقي الإداريين لبحث مشكلات الولاية
التقى الوالي المكلف للعاصمة السودانية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بالإداريين في الولاية لبحث المشكلات والتحديات الراهنة. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T14:31+0000
2022-08-19T14:31+0000
2022-08-19T14:31+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن حمزة اطلع على صورة واضحة للمشكلات التي تواجه الولاية بما يضع الإداريين أمام تحديات كبيرة من خلال اللقاء التفاكري اليوم بأمانة الحكومة مع الضباط الإداريين في الولاية وعددهم (546).وجاء اللقاء بعنوان "من أجل خدمات أفضل لمواطني الولاية" حيث امتاز بالشفافية حول المشكلات التي تواجه الولاية في تقديم الخدمات للمواطنين.واعترف والي الخرطوم بما تعانيه الولاية من قصور واضح في الأمن ومعيشة المواطن، حيث سلط الضوء على الظروف الاقتصادية وأرجعها إلى أزمة الحكم التي تعاني منها البلاد وانعكاسات الخلافات السياسية على الاستقرار.وتناول الوالي في حديثه أوجه القصور ممثلة في تدهور الطرق ونقص إمدادات مياه الشرب وتراكم النفايات والمشكلات التي تواجه التعليم والصحة وتصريف مياه الخريف وغيرها من الخدمات، مشيرا إلىغياب العديد من لجان التغيير والخدمات عن المشهد التنفيذي ما أدى فجوة كبيرة بين المحليات واللجان.وتخلل اللقاء مداخلات لوكيل ديوان الحكم الاتحادي والاتحاد العام للضباط الإداريين المعاشيين والأمين العام لديوان الحكم المحلي والأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم.
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
والي الخرطوم يلتقي الإداريين لبحث مشكلات الولاية
تابعنا عبر
التقى الوالي المكلف للعاصمة السودانية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بالإداريين في الولاية لبحث المشكلات والتحديات الراهنة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية
"سونا" أن حمزة اطلع على صورة واضحة للمشكلات التي تواجه الولاية بما يضع الإداريين أمام تحديات كبيرة من خلال اللقاء التفاكري اليوم بأمانة الحكومة مع الضباط الإداريين في الولاية وعددهم (546).
وجاء اللقاء بعنوان "من أجل خدمات أفضل لمواطني الولاية" حيث امتاز بالشفافية حول المشكلات التي تواجه الولاية في تقديم الخدمات للمواطنين.
واعترف والي الخرطوم بما تعانيه الولاية من قصور واضح في الأمن ومعيشة المواطن، حيث سلط الضوء على الظروف الاقتصادية وأرجعها إلى أزمة الحكم التي تعاني منها البلاد وانعكاسات الخلافات السياسية على الاستقرار.
وتناول الوالي في حديثه أوجه القصور ممثلة في تدهور الطرق ونقص إمدادات مياه الشرب وتراكم النفايات والمشكلات التي تواجه التعليم والصحة وتصريف مياه الخريف وغيرها من الخدمات، مشيرا إلىغياب العديد من لجان التغيير والخدمات عن المشهد التنفيذي ما أدى فجوة كبيرة بين المحليات واللجان.
وتخلل اللقاء مداخلات لوكيل ديوان الحكم الاتحادي والاتحاد العام للضباط الإداريين المعاشيين والأمين العام لديوان الحكم المحلي والأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم.