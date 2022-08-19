https://sputnikarabic.ae/20220819/وزير-الخارجية-الأوكراني-يعلق-على-دعوات-السياسيين-الألمان-لإطلاق-التيار-الشمالي-2-1066619729.html
وزير الخارجية الأوكراني يعلق على دعوات السياسيين الألمان لإطلاق "التيار الشمالي-2"
وزير الخارجية الأوكراني يعلق على دعوات السياسيين الألمان لإطلاق "التيار الشمالي-2"
وصف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، دعوات السياسيين الألمان لإطلاق خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي-2" بـ "الإدمان على المخدرات". 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T12:42+0000
2022-08-19T12:42+0000
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وكتب كوليبا على "تويتر": "دعوات بعض السياسيين الألمان لإطلاق "التيار الشمالي-2" لفترة قصيرة ثم إغلاقه هي دعوة غير منطقية تماما. إنها تذكرنا بإدمان المخدرات عندما يقول شخص ما: "للمرة الأخيرة فقط" دون إدراك العواقب المدمرة لكل مرة".وكان نائب رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ كوبيكي، قد دعا في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى تدشين فوري لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".وشدد كوبيكي في تصريحات صحفية على ضرورة افتتاح فوري لـ"التيار الشمالي 2" لتوفير المزيد من الطاقة للبلاد قبل حلول الشتاء.وتلبي ألمانيا غالبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي باستيراده من روسيا. ويصل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب الممتد في قاع بحر البلطيق المسمى "التيار الشمالي 1". ولأن ألمانيا تحتاج إلى المزيد من الغاز، فقد تم أخيرا إنشاء خط أنابيب جديد هو "التيار الشمالي 2". ولكن لم يتم تدشينه بسبب الحظر الأمريكي للتعاون مع روسيا والذي انضم إليه الاتحاد الأوروبي.وقال نائب رئيس البرلمان الألماني: "يجب أن يبذل وزير الاقتصاد (الألماني) قصارى جهده لكي يتوفر لنا المزيد من الطاقة". وأضاف أن الغاز من "التيار الشمالي 2" لا يختلف عن الغاز من "التيار الشمالي 1".وكانت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي قد أنشأت خط الأنابيب هذا لتوريد الغاز لألمانيا، وأوشكت على تدشينه بموافقة ألمانيا. إلا أن السلطات الألمانية سحبت موافقتها على تدشين "التيار الشمالي 2" عندما انضمت إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.وأخيرا ألمح المستشار الألماني أولاف شولتز إلى احتمال إقدام بلاده على استيراد الغاز الروسي عبر خط "التيار الشمالي 2"، مشددا على أهمية مواصلة الحوار مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20220817/معاناتها-تشتد-ألمانيا-قد-تضطر-قريبا-إلى-تدشين-خط-الغاز-التيار-الشمالي-2-1066511839.html
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني يعلق على دعوات السياسيين الألمان لإطلاق "التيار الشمالي-2"
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وصف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، دعوات السياسيين الألمان لإطلاق خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي-2" بـ "الإدمان على المخدرات".
وكتب كوليبا على "تويتر": "دعوات بعض السياسيين الألمان لإطلاق "التيار الشمالي-2" لفترة قصيرة ثم إغلاقه هي دعوة غير منطقية تماما. إنها تذكرنا بإدمان المخدرات عندما يقول شخص ما: "للمرة الأخيرة فقط" دون إدراك العواقب المدمرة لكل مرة".
وكان نائب رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ كوبيكي، قد دعا في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى تدشين فوري لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
.
وشدد كوبيكي في تصريحات صحفية على ضرورة افتتاح فوري لـ"التيار الشمالي 2" لتوفير المزيد من الطاقة للبلاد قبل حلول الشتاء.
وتلبي ألمانيا غالبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي باستيراده من روسيا. ويصل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب الممتد في قاع بحر البلطيق المسمى "التيار الشمالي 1". ولأن ألمانيا تحتاج إلى المزيد من الغاز، فقد تم أخيرا إنشاء خط أنابيب جديد هو "التيار الشمالي 2". ولكن لم يتم تدشينه بسبب الحظر الأمريكي للتعاون مع روسيا والذي انضم إليه الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس البرلمان الألماني: "يجب أن يبذل وزير الاقتصاد (الألماني) قصارى جهده لكي يتوفر لنا المزيد من الطاقة". وأضاف أن الغاز من "التيار الشمالي 2" لا يختلف عن الغاز من "التيار الشمالي 1".
وكانت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي قد أنشأت خط الأنابيب هذا لتوريد الغاز لألمانيا
، وأوشكت على تدشينه بموافقة ألمانيا. إلا أن السلطات الألمانية سحبت موافقتها على تدشين "التيار الشمالي 2" عندما انضمت إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.
وأخيرا ألمح المستشار الألماني أولاف شولتز إلى احتمال إقدام بلاده على استيراد الغاز الروسي عبر خط "التيار الشمالي 2"، مشددا على أهمية مواصلة الحوار مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.