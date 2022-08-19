https://sputnikarabic.ae/20220819/-أوليانوف-زيارة-وفد-وكالة-الطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-قد-يحصل-في-سبتمبر-المقبل--1066609632.html

أوليانوف: زيارة وفد وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه قد يحصل في سبتمبر المقبل

أوليانوف: زيارة وفد وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه قد يحصل في سبتمبر المقبل

كشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن العمل جار لتنظيم زيارة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية... 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T09:55+0000

2022-08-19T09:55+0000

2022-08-19T09:56+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065009856_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_6583d071efc38711f3c0ab4a486e9c22.jpg

وقال أوليانوف خلال حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "تحدثنا مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بخصوص إعداد الزيارة لبعثة الوكالة إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في سبتمبر/أيلول المقبل، وسنراه قريبا، ومن السابق لأوانه الحديث عن التفاصيل".واعتبر أوليانوف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تدعم إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أنه ذلك لا يدخل ضمن مهام الوكالة وعملها.وفي سياق آخر، قال أوليانوف إن "هناك أمور كثيرة تم التوصل إليها لإعادة إحياء الاتفاق النووي (الخاص بإيران)"، مؤكدًا: "إننا نأمل أن يتم الاتفاق على إحياء الصفقة النووية قبل الأول من أيلول".ولفت أوليانوف إلى أن "هناك 3 نصوص لإعادة إحياء الاتفاق النووي، والاتحاد الأوروبي يحاول تقريب وجهات النظر"، مشيرا إلى أن "لدينا انطباعات بأن واشنطن تريد حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي". وأوضح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن "الإدارة الأمريكية تعيش في عالم آخر تماما، لأن ما كتب في هذا المشروع غير قابل للتحقيق".واعتبر أوليانوف أنه "لا أحد تمكن من إثبات أن إيران لديها صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية"، لافتًا إلى أنّ "هناك بعض الاستفسارات لمنظمة الطاقة الذرية بشأن اليورانيوم الإيراني وتخصيبه، لكنها ليست مسألة ملحة".وقدّمت إيران ردّها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا