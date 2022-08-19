https://sputnikarabic.ae/20220819/-السهر-بعد-منتصف-الليل-يزيد-خطر-الانتحار-ماذا-يحدث-لخلايا-الدماغ؟-1066615944.html
السهر بعد منتصف الليل يزيد خطر الانتحار... ماذا يحدث لخلايا الدماغ؟
السهر بعد منتصف الليل يزيد خطر الانتحار... ماذا يحدث لخلايا الدماغ؟
حذر باحثون من بقاء الإنسان مستيقظا إلى ما بعد منتصف الليل، لما قد يحمله ذلك من مخاطر جمة على صحة الإنسان، وتغير سلبي في سلوكياته. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T11:26+0000
2022-08-19T11:26+0000
2022-08-19T11:26+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/23/1029682396_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7395d4fb8dbf29e8163d4522397eac48.jpg
ففي دراسة جديدة حملت عنوان "العقل بعد منتصف الليل"، استهدفت معرفة ما يحدث للدماغ البشري إذا ظل مستيقظا بعد منتصف الليل، لاحظ الباحثون أنه إذا بقي الدماغ مستيقظاً لفترة أطول من المعتاد، فلن يكون لدى الخلايا العصبية الوقت الكافي للتعافي.وقال الباحثون إن جسم الإنسان والعقل البشري يتبعان دورة طبيعية من النشاط لمدة 24 ساعة، تؤثر على عواطفنا وسلوكنا، وإن السهر لما بعد منتصف الليل يعرض خلايا الدماغ للتعب، ومن ثم لا تكون في أفضل حالاتها، سواء في تلك الليلة أو في اليوم التالي.ومع ذلك، فإن نتيجة الدراسة لا تنطبق على الجميع: هناك بعض الأشخاص، الذين يُطلق عليهم اسم "كائنات ليلية"، يكونون أكثر إنتاجية أو إبداعاً في الليل.
https://sputnikarabic.ae/20220725/دراسة-القيلولة-قد-تزيد-من-فرص-الإصابة-بارتفاع-ضغط-الدم-والسكتة-الدماغية-1065530303.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/23/1029682396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d3db45a1ad23463bc8110b8166b5ab3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, الصحة
السهر بعد منتصف الليل يزيد خطر الانتحار... ماذا يحدث لخلايا الدماغ؟
تابعنا عبر
حذر باحثون من بقاء الإنسان مستيقظا إلى ما بعد منتصف الليل، لما قد يحمله ذلك من مخاطر جمة على صحة الإنسان، وتغير سلبي في سلوكياته.
ففي دراسة جديدة حملت عنوان "العقل بعد منتصف الليل
"، استهدفت معرفة ما يحدث للدماغ البشري إذا ظل مستيقظا بعد منتصف الليل، لاحظ الباحثون أنه إذا بقي الدماغ مستيقظاً لفترة أطول من المعتاد، فلن يكون لدى الخلايا العصبية الوقت الكافي للتعافي.
وقال الباحثون إن جسم الإنسان والعقل البشري يتبعان دورة طبيعية من النشاط لمدة 24 ساعة، تؤثر على عواطفنا وسلوكنا، وإن السهر لما بعد منتصف الليل يعرض خلايا الدماغ للتعب، ومن ثم لا تكون في أفضل حالاتها، سواء في تلك الليلة أو في اليوم التالي.
وخرج الباحثون بنتيجة مفادها أن الدماغ مبرمج مسبقاً للاستيقاظ أثناء النهار والنوم في الليل، وحذروا من أنه إذا بقي الدماغ مستيقظاً لفترة أطول من المعتاد، فإن ذلك يرتبط بزيادة خطر الانتحار والتورط في سلوكيات عنيفة وتعاطي الكحول والمخدرات وزيادة تناول الطعام.
ومع ذلك، فإن نتيجة الدراسة لا تنطبق على الجميع: هناك بعض الأشخاص، الذين يُطلق عليهم اسم "كائنات ليلية"، يكونون أكثر إنتاجية أو إبداعاً في الليل.