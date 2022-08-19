https://sputnikarabic.ae/20220819/-غوتيريش-يتفقد-سفينة-وصلت-إلى-ميناء-أوديسا-كجزء-من-صفقة-الغذاء-1066620140.html

غوتيريش يتفقد سفينة وصلت إلى ميناء أوديسا كجزء من "صفقة الغذاء"

غوتيريش يتفقد سفينة وصلت إلى ميناء أوديسا كجزء من "صفقة الغذاء"

تفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، سفينة تعمل على نقل الحبوب في ميناء أوديسا، بعد وصوله إلى المنطقة في وقت سابق من اليوم. 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T12:50+0000

2022-08-19T12:50+0000

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العالم

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سافيانو أبرو، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي وصل إلى أوديسا، اليوم الجمعة، تفقد سفينة ستنقل الحبوب كجزء من "صفقة الغذاء" الموقعة في إسطنبول.وجاء في تصريح المتحدث الذي نشره على "تويتر": "وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ميناء أوديسا قبل بضع دقائق. وتفقد إحدى السفن التي وصلت إلى أوديسا في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود (صفقة الغذاء)، والتي كانت محملة بـ 10000 طن من القمح".وكان عضو البرلمان الأوكراني أوليكسي جونشارينكو قال، في وقت سابق من اليوم، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى ميناء أوديسا في إطار زيارته لأوكرانيا التي التقى فيها مع الرئيسين الأوكراني والتركي.وكان غوتيريش قد شارك، أمس الخميس، في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة لفوف.وكتب البرلماني الأوكراني جونشارينكو في قناته على تلغرام: "وصل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى الميناء في أوديسا".وقّع ممثلو روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز، على اتفاقيتين في إسطنبول. تنص حزمة هذه الوثائق على إزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، كما تحدد خوارزمية الخروج الآمن للسفن التجارية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا على طول الممرات الإنسانية البحرية المنشأة خصيصا. وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونغوي، فإن تنفيذ "صفقة الحبوب" سيسمح بتوريد 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

https://sputnikarabic.ae/20220819/برلماني-أوكراني-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يصل-إلى-أوديسا---1066617997.html

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