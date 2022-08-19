https://sputnikarabic.ae/20220819/-كييف-تحاول-تسريع-إعادة-الإعمار-الاقتصادي-1066615854.html
كييف تحاول تسريع إعادة الإعمار الاقتصادي
كييف تحاول تسريع إعادة الإعمار الاقتصادي
أعلن عضو في البرلمان الأوكراني صدور قانون تسريع خصخصة القطاع الحكومي. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T11:22+0000
2022-08-19T11:22+0000
2022-08-19T11:43+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، قد صرح في وقت سابق أن عملية الخصخصة على نطاق واسع يجب أن تنطلق من 1 سبتمبر/ أيلول 2022. من جانبه قال النائب دميتري رازومكوف، الذي ترأس البرلمان الأوكراني في وقت سابق، إن هذا يعني بيع البلاد بأي ثمن على خلفية هبوط قيمة العملة الأوكرانية.وذكر موقع البرلمان الأوكراني على الإنترنت في 19 آب/ أغسطس نقلا عن النائب أليكسي موفتشان، أن رئيس الجمهورية فلاديمير زيلينسكي وقع الليلة الماضية مشروع القانون بشأن تسريع عملية الخصخصة من أجل "إعادة الإعمار الاقتصادي".وكانت السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف عام 2014 هي التي دمرت الاقتصاد الأوكراني بقراراتها وخاصة القرارات المتعلقة بوقف التعاون الاقتصادي مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220819/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066604615.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كييف تحاول تسريع إعادة الإعمار الاقتصادي
11:22 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 19.08.2022) تابعنا عبر
أعلن عضو في البرلمان الأوكراني صدور قانون تسريع خصخصة القطاع الحكومي.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، قد صرح في وقت سابق أن عملية الخصخصة على نطاق واسع يجب أن تنطلق من 1 سبتمبر/ أيلول 2022. من جانبه قال النائب دميتري رازومكوف، الذي ترأس البرلمان الأوكراني في وقت سابق، إن هذا يعني بيع البلاد بأي ثمن على خلفية هبوط قيمة العملة الأوكرانية.
وذكر
موقع البرلمان الأوكراني على الإنترنت في 19 آب/ أغسطس نقلا عن النائب أليكسي موفتشان، أن رئيس الجمهورية فلاديمير زيلينسكي وقع الليلة الماضية مشروع القانون بشأن تسريع عملية الخصخصة من أجل "إعادة الإعمار الاقتصادي".
وكانت السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف عام 2014 هي التي دمرت الاقتصاد الأوكراني بقراراتها وخاصة القرارات المتعلقة بوقف التعاون الاقتصادي مع روسيا.